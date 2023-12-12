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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Лидс
Сандерленд - Лидс: обзор матча 12 декабря 2023
Сандерленд
12.12.2023, вторник, 23:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
1 : 0
Завершен
Лидс
78'
Д. Беллингем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Лидс
Замена
Б. Дак
️️️️
А. Притчард
90'
81'
Замена
М. Жозеф
️️️️
Д. Спенс
81'
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
Г. Камара
ГОЛ! 1:0!
Д. Беллингем
Пас отдал
А. Притчард
78'
75'
Замена
В. Гнонто
️️️️
Ж. Рюттер
75'
Замена
Д. Энтони
️️️️
Д. Джеймс
70'
Желтая карточка
Д. Джеймс
Замена
П. Эква
️️️️
Й. Селт
70'
64'
Желтая карточка
И. Ампаду
Замена
П. Робертс
️️️️
А. Ба
59'
Желтая карточка
Л. О'Найен
40'
28'
Желтая карточка
А. Грей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
3
Йенсон Селт
ЦЗ
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
31
Абдулла Ба
ОП
6
Дэн Нил
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
13
Люк О'Найен
(К)
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
47
Джек Кларк
ПВ
Главный тренер
Тони Моубрей
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
(К)
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
18
Глен Камара
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Сандерленд
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
17
Пьер Эква
ОП
16
Патрик Робертс
ЦП
23
Брэдли Дак
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
Лидс
12
Карл Дарлоу
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
4
Илия Груев
ОП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
18
Матео Жозеф
ЦФ
4-1-3-2
22
Паттерсон
3
Селт
5
Баллард
23
Хаггинс
32
Хьюм
31
Ба
6
Нил
10
Притчард
13
О'Найен
7
Беллингем
47
Кларк
4-1-2-3
30
Мелье
99
Спенс
4
Стрейк
4
Ампаду
6
Родон
18
Камара
38
Саммервил
7
Джеймс
9
Пироэ
14
Грей
10
Рюттер
3
Селт
17
Эква
17
Эква
3
Селт
31
Ба
16
Робертс
16
Робертс
31
Ба
10
Притчард
23
Дак
23
Дак
10
Притчард
10
Рюттер
29
Гнонто
29
Гнонто
10
Рюттер
7
Джеймс
19
Энтони
19
Энтони
7
Джеймс
18
Камара
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
18
Камара
99
Спенс
18
Жозеф
18
Жозеф
99
Спенс
Остались в запасе
Сандерленд
Лидс
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
24
Адиль Аушиш
АП
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
12
Карл Дарлоу
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
1
Натан Бишоп
ВР
23
Нектариос Триантис
ЦЗ
24
Адиль Аушиш
АП
48
Мэйсон Берстоу
ЦФ
12
Элиэзер Майенда
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
4
Илия Груев
ОП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Сандерленд - Лидс
1
3
Всего ударов по воротам
5
6
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
7
2
Офсайды
1
1
Количество передач
220
260
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
88
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
4
2
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
0.45
0.19
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Dean Whitestone, England
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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