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Расписание матчей
Англия. Кубок
Сандерленд - Лидс
Сандерленд - Лидс: обзор матча 04 января 2015
Сандерленд
04.01.2015, воскресенье, 16:00
Англия. Кубок, 3 раунд
1 : 0
Завершен
Лидс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сандерленд - Лидс
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0
0
Желтые карточки
0
0
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