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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Сандерленд
Лидс - Сандерленд: обзор матча 07 апреля 2018
Лидс
07.04.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
1 : 1
Завершен
Сандерленд
72'
П. Эрнандес
49'
П. МакНэйр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Сандерленд
90'
+1
Желтая карточка
К. МакМанаман
Желтая карточка
П. Янссон
90'
+1
Красная карточка
Г. Берарди
90'
Желтая карточка
Э. Алиоски
83'
ГОЛ! 1:1!
П. Эрнандес
72'
70'
Желтая карточка
Л. Коне
49'
ГОЛ! 0:1!
П. МакНэйр
Пас отдал
Д. Лав
12'
Желтая карточка
Д. Хонимэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
14
Роналду Виейра
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Сандерленд
1
Ли Камп
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
7
Линден Гуч
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Лидс
22
Эндрю Лонерган
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
29
Йоэль Асоро
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
4-1-1-1-1
1
Пикок-Фаррел
7
Алиоски
15
Даллас
18
Янссон
28
Берарди
27
Филлипс
14
Виейра
19
Эрнандес
10
Ласогга
3-2-2-1-2
1
Камп
22
Лав
5
Коне
36
Уилсон
17
МакНэйр
16
О'Ши
10
Хонимэн
6
Каттермол
46
МакГиди
11
Флетчер
7
Гуч
Остались в запасе
Лидс
Сандерленд
7
Кемар Руф
ЦФ
22
Эндрю Лонерган
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
20
Каллум МакМанаман
ПВ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
23
Джейсон Стил
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
7
Кемар Руф
ЦФ
22
Эндрю Лонерган
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
25
Казенга Луалуа
ЛВ
23
Джейсон Стил
ВР
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Лидс - Сандерленд
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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