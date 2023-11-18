Непомнящий определил тройку сильнейших футболистов в истории России

Валерий Непомнящий рассказал, каких игроков считает лучшими в истории российского футбола.

«Я большую часть времени не видел, как развивалась карьера Цымбаларя, но меня всегда восхищало, как он умел играть.

Ещe Фeдор Черенков – это отдельная, к сожалению, не очень счастливая история, но это интеллект высочайшего уровня. Мне сложно выделить кого-то одного между Цымбаларeм и Черенковым.

Что касается Аршавина, то он уже жил в другое время, играл в другой футбол, но оставил ярчайший след. Эти трое для меня лучшие и никого из них на первое место поставить не могу и не хочу», – заявил Непомнящий.