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    Узнал Глушакова, Черенкова и Кафельникова. Тедеско прошел тест по истории «Спартака»

    Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прошел тест на знание истории московского клуба.

    Журналисты «Спорт-Экспресса» показали Тедеско фотографии известных людей, связанных со «Спартаком». Немецкий тренер правильно назвал бывших игроков команды Дениса Глушакова, Федора Черенкова и многих других футболистов. Тедеско не смог назвать лишь актера Дмитрия Назарова и журналиста Игоря Рабинера, хотя узнал теннисиста Евгения Кафельникова, также болеющего за московский клуб.

    • Ранее болельщики «Спартака» из фанатского объединения «Фратрия» подарили Тедеско майку с изображением Константина Бескова.
    • Тедеско возглавил московскую команду 14 октября.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6163

      piligrim1986 15 минут назад

      ну все, кафель одобряэ))))

      0
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      Рейтинг: +20997

      gol_kak_sokol 54 минуты назад

      Журналюги как стервятники налетели и стали заё@бывать. Культурный чел, наверное, не знает, что здесь, если нах не пошлешь, то не отстанут.

      2
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      Рейтинг: +11985

      bset 57 минут назад

      До...лись до человека. Он тренировать приехал, а не историю изучать.

      3
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      Рейтинг: +1722

      Борат 1 час назад

      трое суток не спал, готовился к этому экзамену!
      вот умора!!!
      надеюсь, ему твиттер кафельникова перевели и стишки усатого поварёнка тоже!

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