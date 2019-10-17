Узнал Глушакова, Черенкова и Кафельникова. Тедеско прошел тест по истории «Спартака»

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прошел тест на знание истории московского клуба.

Журналисты «Спорт-Экспресса» показали Тедеско фотографии известных людей, связанных со «Спартаком». Немецкий тренер правильно назвал бывших игроков команды Дениса Глушакова, Федора Черенкова и многих других футболистов. Тедеско не смог назвать лишь актера Дмитрия Назарова и журналиста Игоря Рабинера, хотя узнал теннисиста Евгения Кафельникова, также болеющего за московский клуб.