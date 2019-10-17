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  • Узнал Глушакова, Черенкова и Кафельникова. Тедеско прошел тест по истории «Спартака»

Узнал Глушакова, Черенкова и Кафельникова. Тедеско прошел тест по истории «Спартака»

17 октября 2019, 15:00
14

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прошел тест на знание истории московского клуба.

Журналисты «Спорт-Экспресса» показали Тедеско фотографии известных людей, связанных со «Спартаком». Немецкий тренер правильно назвал бывших игроков команды Дениса Глушакова, Федора Черенкова и многих других футболистов. Тедеско не смог назвать лишь актера Дмитрия Назарова и журналиста Игоря Рабинера, хотя узнал теннисиста Евгения Кафельникова, также болеющего за московский клуб.

  • Ранее болельщики «Спартака» из фанатского объединения «Фратрия» подарили Тедеско майку с изображением Константина Бескова.
  • Тедеско возглавил московскую команду 14 октября.

Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Черенков Федор Тедеско Доменико
Комментарии (14)
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bset
1571314132
До...лись до человека. Он тренировать приехал, а не историю изучать.
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piligrim1986
1571316683
ну все, кафель одобряэ))))
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Красный май
1571317994
назарова сегодня посетит хмельная муза, надо полагать, польются вскоре ушаты овна.
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PahaSpartak
1571320099
Хорошо, молодец, теперь надо узнать столько же людей через год работы тренером в Спартаке и не свихнуться
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Из Твери Леха
1571320913
Небось под пытками эту муру его выучить заставили.
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Антибиотик
1571321344
А я то думаю, по какому критерию Спартак тренеров себе постоянно подбирает?! Вот оно как)
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Valeron2790
1571325528
А Кафельникова узнал в категории вопросов: «отбитые долб@*** болеющие за Спартак»?))
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VVM1964
1571326378
Таких как глушаков надо знать , но лучше не встречать на своем пути )))
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Давид59
1571339523
Я тоже от "немецкого" языка репортёра уписался! Зачем так позориться, уж позвали бы кого-нибудь из знающих. Он кроме слова "яволь" по-моему ничего толком сказать не может.
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zigbert
1571340656
Тедеско приятно удивил. Знает почти всех знаменитостей команды.
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