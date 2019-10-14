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Фанаты «Спартака» подарили Тедеско майку с Бесковым

14 октября 2019, 20:40
9

Болельщики «Спартака» из фанатского объединения «Фратрия» подарили новому главному тренеру клуба Доменико Тедеско майку с изображением Константина Бескова.

«Доменико Тедеско — новый главный тренер нашего клуба! Задали ему несколько вопросов, пожелали друг другу удачи и вручили символичный подарок с Константином Ивановичем Бесковым! Доменико, жги!» – написала «Фратрия» в инстаграме, прикрепив фотографию Тедеско с футболкой.

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Публикация от text (@fratria)

  • Бесков возглавлял «Спартак» с 1977 по 1988 годы.
  • Контракт Тедеско с московским клубом рассчитан до мая 2021 года.

Тедеско – это шанс «Спартака» стать красивым, ярким и крутым. Жаль, что ненадолго

Источник: инстаграм «Фратрии»
Россия. Премьер-лига Спартак Бесков Константин Тедеско Доменико
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1571076085
Жонглёр не поймёт.
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Диктор
1571082917
Значит приняли.
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Вальдемар IV
1571085598
а потом снимай футболку и вали
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ivanthebest
1571089739
Новый тренер. Новые ожидания. Доменико тренерский талант, которого в Германии по потенциалу ставят в один ряд с Нагельсманом. Те, кто сейчас пишут гадости про Тедеско надеюсь уже в скором времени будут еще больше захлёбываться от своей желчи и никчёмности. Ведь если смысл жизни их в том, чтобы только кому-то подс..рать, то мне их реально жаль. Такие "ребята" свою жизнь спустили в унитаз...
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subbotaspartak
1571114851
Чтоб понять кто такой Бесков, надо с Ивана Грозного начинать Историю России изучать. Казань опять брать.
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Plyash
1571140771
Не что же,подарок достойный,с намёком.Спартак во времена Бескова был весьма хорош.
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