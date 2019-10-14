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    Фанаты «Спартака» подарили Тедеско майку с Бесковым

    Болельщики «Спартака» из фанатского объединения «Фратрия» подарили новому главному тренеру клуба Доменико Тедеско майку с изображением Константина Бескова.

    «Доменико Тедеско — новый главный тренер нашего клуба! Задали ему несколько вопросов, пожелали друг другу удачи и вручили символичный подарок с Константином Ивановичем Бесковым! Доменико, жги!» – написала «Фратрия» в инстаграме, прикрепив фотографию Тедеско с футболкой.

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    Публикация от text (@fratria)

    • Бесков возглавлял «Спартак» с 1977 по 1988 годы.
    • Контракт Тедеско с московским клубом рассчитан до мая 2021 года.

    Тедеско – это шанс «Спартака» стать красивым, ярким и крутым. Жаль, что ненадолго

    Источник: инстаграм «Фратрии»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1642

      Борат 1 час назад

      Во ржака!
      Я просто валяюсь от этих ромбоголовых!
      Тадеске эти легенды Спартака фиолетово, он чисто бабла поднять приехал! А они стеночки, забегания, спартаковские кружева... Вот умора!!!

      1
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      Рейтинг: +161

      Ряженый161 > Борат 1 час назад

      Ну он хотя бы по чесноку, приехал, заработал. Тем профи и занимаются. А проституткой а-ля семак он тут не будет явно.

      0
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      Рейтинг: +17955

      VVM1964 > Ряженый161 56 минут назад

      Не трогай Семака , - он за идею , как и все в Зените , а еще лучше не обращай внимания на бредни тупоголового .

      0
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      Рейтинг: +14569

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Жонглёр не поймёт.

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