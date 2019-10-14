Фанаты «Спартака» подарили Тедеско майку с Бесковым

Во ржака!
Я просто валяюсь от этих ромбоголовых!
Тадеске эти легенды Спартака фиолетово, он чисто бабла поднять приехал! А они стеночки, забегания, спартаковские кружева... Вот умора!!!
Болельщики «Спартака» из фанатского объединения «Фратрия» подарили новому главному тренеру клуба Доменико Тедеско майку с изображением Константина Бескова.
«Доменико Тедеско — новый главный тренер нашего клуба! Задали ему несколько вопросов, пожелали друг другу удачи и вручили символичный подарок с Константином Ивановичем Бесковым! Доменико, жги!» – написала «Фратрия» в инстаграме, прикрепив фотографию Тедеско с футболкой.
- Бесков возглавлял «Спартак» с 1977 по 1988 годы.
- Контракт Тедеско с московским клубом рассчитан до мая 2021 года.
Тедеско – это шанс «Спартака» стать красивым, ярким и крутым. Жаль, что ненадолго