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    Представлен детальный проект мемориала Черенкова

    Журналист Игорь Рабинер сообщил, что скульптор Наталья Опиок представила проект памятника, который установят на могиле бывшего полузащитника «Спартака» Федора Черенкова.

    «Завтра – пять лет со дня смерти Федора Черенкова. А сегодня скульптор Наталья Опиок вместе с дочкой Черенкова Настей в мастерской Опиок на Ленинском проспекте представили детальный проект мемориала, который планируется установить на могиле Федора к его следующему дню рождения, 25 июля.

    Подход скульптора даже растрогал – она провела много времени в музее «Спартака», прослушала экскурсию его директора Алексея Матвеева, подмечая миллион мельчайших деталей. Настю поразили наблюдения Натальи с фотографий отца: гетры он, оказывается, всегда чуть подворачивал, а язычок бутс высовывал наружу. Все эти и другие нюансы будут учтены в фигуре Черенкова в полный рост, что так отличает подход этого скульптора от автора памятника Черенкову на «Открытие Арене» Филиппа Рукавишникова, которому вообще все было по барабану», – написал Рабинер в инстаграме.

    • В 2018 году «Спартак» сообщал, что памятник на могиле Черенкова на Троекуровском кладбище в Москве установят летом 2019 года.
    • Черенков выступал за «Спартак» с 1977 по 1990 год, а также в 1991 и 1993 годах. В составе красно-белых – трехкратный чемпион СССР и чемпион России.

    text

    Публикация от text (@rabinerigor)

    Источник: инстаграм Игоря Рабинера

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    Сегодня, 14:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1332

      zabvo9406 26 минут назад

      Молодца!!! Покойся с миром дядя Федя....ты в моем сердце навсегда!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +7436

      alex1951 31 минуту назад

      Вот это молодцы! Вот это правильно! Так держать.
      Я не особо разбираюсь в художественной ценности мемориала,но сам факт...это мощно!

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