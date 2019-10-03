Представлен детальный проект мемориала Черенкова

Журналист Игорь Рабинер сообщил, что скульптор Наталья Опиок представила проект памятника, который установят на могиле бывшего полузащитника «Спартака» Федора Черенкова.

«Завтра – пять лет со дня смерти Федора Черенкова. А сегодня скульптор Наталья Опиок вместе с дочкой Черенкова Настей в мастерской Опиок на Ленинском проспекте представили детальный проект мемориала, который планируется установить на могиле Федора к его следующему дню рождения, 25 июля.

Подход скульптора даже растрогал – она провела много времени в музее «Спартака», прослушала экскурсию его директора Алексея Матвеева, подмечая миллион мельчайших деталей. Настю поразили наблюдения Натальи с фотографий отца: гетры он, оказывается, всегда чуть подворачивал, а язычок бутс высовывал наружу. Все эти и другие нюансы будут учтены в фигуре Черенкова в полный рост, что так отличает подход этого скульптора от автора памятника Черенкову на «Открытие Арене» Филиппа Рукавишникова, которому вообще все было по барабану», – написал Рабинер в инстаграме.

В 2018 году «Спартак» сообщал, что памятник на могиле Черенкова на Троекуровском кладбище в Москве установят летом 2019 года.

Черенков выступал за «Спартак» с 1977 по 1990 год, а также в 1991 и 1993 годах. В составе красно-белых – трехкратный чемпион СССР и чемпион России.

