Ветераны «Спартака» почтили память Черенкова матчем в «Лужниках»

Ветераны «Спартака» почтили память легенды красно-белых Федора Черенкова дружеским матчем в «Лужниках» с командой друзей футболиста (4:4). По дублю на свой счет в составе ветеранов записали Сергей Шавло и Валерий Шмаров. Помимо них за спартаковцев сыграли Алексей Прудников, Рамиз Мамедов, Виктор Самохин, Вагиз Хидиятуллин, Владимир Букиевский, Олег Кужлев, Летунов, Сергей Бугай, Олег Романцев, Георгий Ярцев и Александр Кокорев.

Напомним, Черенков скончался четвертого октября 2014 года на 56-м году жизни.