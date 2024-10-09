«Где-то ком подступал к горлу»: Карпин поделился впечатлениями от фильма про Черенкова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил фильм «Федя. Народный футболист».

РФС организовал показа кинокартины про Федора Черенкова специально для игроков и тренеров национальной команды.

– Когда услышал, что снимали фильм про Федора, отнесся скептически. Все фильмы про спорт, которые я смотрел, мне не очень заходили.

К счастью, спасибо всем причастным к этой работе. Это фильм не про спорт, не про футбол, а про жизнь Федора Черенкова, как про человека. Слава богу, что не показывали его как футболиста, потому что показать такое невозможно.

Это про любовь, про отношение к футболу, к семье. В то же время показаны непростые отношения в спорте. Эта разница взглядов, мнений. Все, что мы увидели, это и есть Черенков.

Посчастливилось с ним и в одной команде поиграть, и в одной раздевалке находиться, и за пределами футбольного поля. Во время просмотра где-то хотелось улыбнуться, где-то ком подступал к горлу.

Еще раз огромное спасибо всем. В то время, когда нам было по двадцать с небольшим, мы футболисты называли его святым со всех точек зрения.

– Насколько необходимо игрокам сборной не из «Спартака» это посмотреть?

– Это фильм не только про «Спартак», а про народное достояние. Он мог бы быть не футболистом и фильм остался бы таким же прекрасным.

Да, там всплывает картинка противостояния «Спартака» и «Динамо Киев», Константин Иванович Бесков, Валерий Васильевич Лобановский. Все это было и очень понравилось, что это все правда.

Приятно, что никакой выдумки. Смотришь фильм и при моментах, при которых ты присутствовал, еще больше накатывает.

– Какой момент из фильма был самым цепляющим?

– Их много, не могу выделить один.