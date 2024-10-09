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    • «Где-то ком подступал к горлу»: Карпин поделился впечатлениями от фильма про Черенкова

    «Где-то ком подступал к горлу»: Карпин поделился впечатлениями от фильма про Черенкова

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил фильм «Федя. Народный футболист».

    РФС организовал показа кинокартины про Федора Черенкова специально для игроков и тренеров национальной команды.

    – Когда услышал, что снимали фильм про Федора, отнесся скептически. Все фильмы про спорт, которые я смотрел, мне не очень заходили.

    К счастью, спасибо всем причастным к этой работе. Это фильм не про спорт, не про футбол, а про жизнь Федора Черенкова, как про человека. Слава богу, что не показывали его как футболиста, потому что показать такое невозможно.

    Это про любовь, про отношение к футболу, к семье. В то же время показаны непростые отношения в спорте. Эта разница взглядов, мнений. Все, что мы увидели, это и есть Черенков.

    Посчастливилось с ним и в одной команде поиграть, и в одной раздевалке находиться, и за пределами футбольного поля. Во время просмотра где-то хотелось улыбнуться, где-то ком подступал к горлу.

    Еще раз огромное спасибо всем. В то время, когда нам было по двадцать с небольшим, мы футболисты называли его святым со всех точек зрения.

    – Насколько необходимо игрокам сборной не из «Спартака» это посмотреть?

    – Это фильм не только про «Спартак», а про народное достояние. Он мог бы быть не футболистом и фильм остался бы таким же прекрасным.

    Да, там всплывает картинка противостояния «Спартака» и «Динамо Киев», Константин Иванович Бесков, Валерий Васильевич Лобановский. Все это было и очень понравилось, что это все правда.

    Приятно, что никакой выдумки. Смотришь фильм и при моментах, при которых ты присутствовал, еще больше накатывает.

    – Какой момент из фильма был самым цепляющим?

    – Их много, не могу выделить один.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (4)
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    evgevg13
    1728497068
    Молодец, хорошо сказал
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    Цугундeр
    1728497569
    Что же это за жизненный шедевр ,если такого циника пробило..?
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1728497870
    При всём уважении к Фёдору... Из книги Бубнова о мясных. "И вот собрание открывает Федя. Рядом с ним сидит Дасаев. Я ещё поразился: при чём здесь Федя, который всегда молчит? Выступает везде Дасаев, капитан, такой бойкий, красноречивый. Нет, почему-то Федя председатель собрания. Когда они его выбрали? Посмотрел на него, Дасаева, Родионова, Шавло и понял, что они уже всё обсудили до моего прихода. Могли бы отказаться, но, видимо, согласились. Единственная загвоздка – Буба. Во-первых, новый. Во-вторых, странный какой-то. Не пьёт, не курит, может, даже договорные матчи не играет. И, самое главное, человек Бескова. ... Потом понял, что Дасаев и компания захотели двух зайцев убить: сыграть договорняк и получить деньги, а заодно и меня на крючок
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    ...уефан
    1728498666
    ...заинтриговал!...
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