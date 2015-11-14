Тимофеев: «Мне было приятно сравнение с великим Черенковым»

Хавбек «Спартака-2» Артем Тимофеев признался, что по приходу в команду его поначалу сравнивали со знаменитым спартаковцем Федором Черенковым.

«Очень давно, когда только пришел в «Спартак», меня сравнивали с Федором Черенковым. Было, конечно, очень приятно, потому что Федор Федорович Черенков – великий футболист.

Хочется попасть в основу, выступать в премьер-лиге. Если не получится, то буду стараться играть в «Спартаке-2» как можно лучше, чтобы помочь команде занять место по возможности выше. Мечтаю сыграть за сборную на домашнем чемпионате мира. Был еще в «Чертанове», когда узнал, что Россию выбрали хозяйкой мундиаля. Уже тогда сразу сказал, что буду играть на чемпионате мира. Стремлюсь к этому. Сейчас отдельно работаю над ударами с левой ноги. Она, бывает, чуть-чуть подводит. Передачу левой могу отдать, а с ударом есть проблемы», – рассказал Тимофеев.