«Спартак» совместно с болельщиками и родственниками установят памятник Черенкову

На могиле легендарного игрока «Спартака» Федора Черенкова будет установлен памятник благодаря родственникам футболиста, а также болельщикам. Напомним, что Черенков умер в ночь на 4 октября 2014 года от опухоли головного мозга в возрасте 55 лет. Он был похоронен на Троекуровском кладбище. На церемонию прощания с Черенковым в манеж клубной академии, носящей его имя, пришло около 13,5 тысяч человек.

В составе «Спартака» Черенков трижды выигрывал золотые медали чемпионата СССР и один раз становился чемпионом России. Он дважды признавался лучшим футболистом Советского Союза, а в составе национальной команды стал бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года в Москве.

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