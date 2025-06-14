Губерниев – о сравнениях Промеса и Черенкова: «Истинное кощунство и полный бред»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поставил под сомнение статус Квинси Промеса в истории «Спартака».
«Я не понимаю степень любви к этому футболисту. Мне часто в комментариях прилетает, что Промес такой народный, его часто сравнивают с Федор Черенковым.
С моей точки зрения, это истинное кощунство и полный бред. Вор должен сидеть в тюрьме, как говорил Владимир Высоцкий в роли Жеглова.
Отсидит, с чистой совестью выйдет и, может быть, усилит «Спартак». Промес сейчас ассоциируется с преступлением, которое он совершил. Зачем нам этот пассажир, который будет позорить российский футбол?» – сказал Губерниев.
- Промеса в четверг арестовали в Дубае.
- Это произошло по просьбе Нидерландов с целью дальнейшей экстрадиции футболиста.
- На родине Квинси приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.
Источник: «Матч ТВ»