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Дмитрий Комбаров стал главным тренером «Звезды» из Санкт-Петербурга

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров стал тренером.

35-летний экс-игрок сборной России возглавил «Звезду» из Санкт-Петербурга, выступающую в ФНЛ-2.

  • Комбаров завершил игровую карьеру в 2021 году.
  • В 2017 году он стал чемпионом России в составе «Спартака».
  • У него есть тренерская лицензия категории «А-УЕФА».

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Источник: сайт «Звезды»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +445

    Снег 1 час назад

    Вот поэтому наш российский футбол так не конкурентноспособен в Европе, Мире. Детей по всей России учат футболу люди, которые очень слабы в личной подготовке, которые не выигрывали никаких трофеев в Европе, мире... Серые лошадки серого российского футбола. Они пытаются научить детишек тому, чему не научились сами, а личный уровень - едва ФНЛ. Дима , видимо, "договорился", а дети в школе будут страдать, ибо такие футболисты научат только попадать по мячу...

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    Рейтинг: +8453

    R_a_i_n > Снег 48 минут назад

    Молодец. Все четко описал. Например Жозе Моуриньо тоже как футболист был ни о чем. Как тренер тоже говно, ну что он выиграл и показал? А Алекс Фергюсон?? А Клоп?? Ну говно же все. Из отечественных тренеров показателен опыт Карполя в волейболе. Вообще мужик не о чем был. Подумаешь по выигрывал все что можно в волейболе. Он же в свое время тоже был ноунейм. Вот то ли дело пистапол с ником "Снег". Вот он знает как все должно быть, он расскажет как устроить наш футбол. Или нет?? Если НЕТ, что бы я тебя на сайте пистапола больше не видел.

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