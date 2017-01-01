Дмитрий Комбаров стал главным тренером «Звезды» из Санкт-Петербурга

Вот поэтому наш российский футбол так не конкурентноспособен в Европе, Мире. Детей по всей России учат футболу люди, которые очень слабы в личной подготовке, которые не выигрывали никаких трофеев в Европе, мире... Серые лошадки серого российского футбола. Они пытаются научить детишек тому, чему не научились сами, а личный уровень - едва ФНЛ. Дима , видимо, "договорился", а дети в школе будут страдать, ибо такие футболисты научат только попадать по мячу...
Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров стал тренером.
35-летний экс-игрок сборной России возглавил «Звезду» из Санкт-Петербурга, выступающую в ФНЛ-2.
- Комбаров завершил игровую карьеру в 2021 году.
- В 2017 году он стал чемпионом России в составе «Спартака».
- У него есть тренерская лицензия категории «А-УЕФА».