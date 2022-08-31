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    «Челси» объявил о переходе Фофана из «Лестера». Сумма трансфера – 81 миллион

    Защитник «Лестера» Уэсли Фофана перешел в «Челси».

    Контракт с 21-летним футболистом рассчитан на семь лет. Сумма трансфера оценивается в 81+6 миллиона евро.

    • На Фофана также претендовал «ПСЖ».
    • В составе «Лестера» он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 52 матчах.

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    Источник: сайт «Челси»

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    Сегодня, 15:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1886

      Romio-xxx 1 час назад

      Хороший защитник,но дорого...Центральный нападающий нужен.

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