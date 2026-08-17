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  • Луис Энрике – о поражении «ПСЖ» в Суперкубке Франции: «То, что я видел, доставило мне удовольствие»

Луис Энрике – о поражении «ПСЖ» в Суперкубке Франции: «То, что я видел, доставило мне удовольствие»

17 августа, 15:36

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал комментарии по итогам проигранного матча за Суперкубок Франции против «Ланса».

«Я видел команду, которая доминировала в матче. Команду, которая действовала, была как всегда мобильна. То, что я видел, доставило мне удовольствие.

Футбол невероятен, они [«Ланс»] нанесли два удара в первом тайме. Удар, который им не удался, мог бы принести Флориану Товену результативную передачу.

У них есть качественные игроки, это всегда непросто, атмосфера была потрясающей. Но мы контролировали игру.

Сложно говорить об этом и считать, что я могу быть довольным, но я доволен тем, что увидел, нашей интенсивностью, особенно на этом этапе сезона», – сказал Энрике.

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Источник: bein Sports
Суперкубок Франции ПСЖ Ланс Энрике Луис
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