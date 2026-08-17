Луис Энрике – о поражении «ПСЖ» в Суперкубке Франции: «То, что я видел, доставило мне удовольствие»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал комментарии по итогам проигранного матча за Суперкубок Франции против «Ланса».

Парижане уступили со счетом 0:1.

Автор единственного гола – Флориан Товен на 32-й минуте.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел всю игру.

«Я видел команду, которая доминировала в матче. Команду, которая действовала, была как всегда мобильна. То, что я видел, доставило мне удовольствие.

Футбол невероятен, они [«Ланс»] нанесли два удара в первом тайме. Удар, который им не удался, мог бы принести Флориану Товену результативную передачу.

У них есть качественные игроки, это всегда непросто, атмосфера была потрясающей. Но мы контролировали игру.

Сложно говорить об этом и считать, что я могу быть довольным, но я доволен тем, что увидел, нашей интенсивностью, особенно на этом этапе сезона», – сказал Энрике.