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Бенджамин Стамбули: «Рэп – не мое призвание»

2 августа 2015, 09:53
2

Новичок «ПСЖ» Бенжамен Стамбули поделился впечатлениями от матча за Суперкубок Франции с «Лионом». Игрок также рассказал, что ему пришлось петь перед партнерами на правах новичка.

«Я очень рад, важно начать новый сезон с победы. Адаптация прошла успешно, вся команда отнеслась ко мне очень приветливо. Я никогда не играл в команде с таким уровнем мастерства, так что получил от игры "ПСЖ" настоящее удовольствие.
На правах новичка мне пришлось петь перед всей командой. Я зачитал французский рэп, но это явно не моe призвание. А вот вратарь Кевин Трапп пел на немецком», - цитирует Стамбули L'Equipe.
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Источник: L' Equipe
Суперкубок Франции Франция ПСЖ Лион Стамбули Бенджамин
Комментарии (2)
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Portugal_fan7
1438498851
Хороший старт для новичка - трофей.
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batik7_real_madrid_
1438505828
Ахах рэпер
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