Бенджамин Стамбули: «Рэп – не мое призвание»

Новичок «ПСЖ» Бенжамен Стамбули поделился впечатлениями от матча за Суперкубок Франции с «Лионом». Игрок также рассказал, что ему пришлось петь перед партнерами на правах новичка.

«Я очень рад, важно начать новый сезон с победы. Адаптация прошла успешно, вся команда отнеслась ко мне очень приветливо. Я никогда не играл в команде с таким уровнем мастерства, так что получил от игры "ПСЖ" настоящее удовольствие.

На правах новичка мне пришлось петь перед всей командой. Я зачитал французский рэп, но это явно не моe призвание. А вот вратарь Кевин Трапп пел на немецком», - цитирует Стамбули L'Equipe.