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    Goal: «Ибрагимович не общался со СМИ после матча с «Лионом»

    Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович не общался с прессой после матча за Суперкубок Франции с «Лионом». Об этом сообщает интернет-портал Goal.

    Ранее в ряде СМИ появилось следующее высказывание шведа: «Возможно, это была моя последняя игра в составе «ПСЖ». В ближайшее время мне нужно принять важное решение». Данное интервью появилось на ряде авторитетных интернет-ресурсов, в том числе и на самом портале Goal.
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    Источник: Goal.com

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    02.08.2015 09:06
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    Комментарии (8)
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    Portugal_fan7
    1438495856
    Если бы еще забил ,этак, через себя со своей половины поля , то это был бы лучший подарок на прощание, но возможно он еще останется на этот сезон.
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    Фиорито
    1438496501
    Ибра свой век в футболе отжил, 33 - возраст Христа, пора ставить свечку.
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    VIPded
    1438497549
    Давай уже в Милан!
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    k1llerS_Pro
    1438503761
    Уйдет , полюбому
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    batik7_real_madrid_
    1438506035
    Наверное в Мю , а может и в Реал или в Галатасарай
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    ologreds
    1694997495
    numo437511
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