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    • Златан Ибрагимович: «Возможно, это был мой последний матч за «ПСЖ»

    Златан Ибрагимович: «Возможно, это был мой последний матч за «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович после матча за Суперкубок Франции сообщил, что встреча с «Лионом» может стать для него последней в составе парижской команды. Игра закончилась убедительной победой «ПСЖ» со счетом 2:0.


    «Возможно, это была моя последняя игра в составе «ПСЖ». В ближайшее время мне нужно принять важное решение», — цитирует Ибрагимовича портал Goal.
    Ранее сообщалось, что швед может продолжить карьеру в «Милане» или в «Манчестер Юнайтед». Сам Ибрагимович говорил, что , что название его следующего клуба может стать большим сюрпризом.
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    Источник: Goal.com

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    02.08.2015 06:07
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    Комментарии (7)
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    satybaldyev_sergey
    1438485011
    milan
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    anri1703
    1438486034
    если сюрприз то не ЦСКА ли ?))
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    Owen10
    1438488383
    Барабанная дробь,ток..ток..ток - Луч-Энергия Владивосток. Новый вызов для Златана и сюрприз для болельщиков)
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    ЛОКОБОЛ 12
    1438490023
    терек
    Ответить
    DaMarcus
    1438502920
    Очень бы хотелось посмотреть на Ибру в Англии, но состав скорее всего это Милан
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    invite yupi
    1438726128
    Дану, данеужели Спартак. Давай дружище вперед, не очкуй.
    Ответить
    ologreds
    1694997496
    numo437494
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