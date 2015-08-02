Златан Ибрагимович: «Возможно, это был мой последний матч за «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович после матча за Суперкубок Франции сообщил, что встреча с «Лионом» может стать для него последней в составе парижской команды. Игра закончилась убедительной победой «ПСЖ» со счетом 2:0.



«Возможно, это была моя последняя игра в составе «ПСЖ». В ближайшее время мне нужно принять важное решение», — цитирует Ибрагимовича портал Goal.

Ранее сообщалось, что швед может продолжить карьеру в «Милане» или в «Манчестер Юнайтед». Сам Ибрагимович говорил, что , что название его следующего клуба может стать большим сюрпризом.