Тошич дал прогноз на дальнейшую карьеру Станковича

Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал отставку Деяна Станковича из «Спартака».

«Деян Станкович – мой партнeр по команде, у меня очень хорошее мнение о нeм. Как тренер он показывал себя: выигрывал титулы там, где работал. Да, в «Спартаке» он не получилось. Уважаю Деяна и как тренера, и как человека.

Уверен, что у него получится в других командах. Про его работу в «Спартаке» не могу сказать, так как я не был в команде и рядом. Не знаю, почему его уволили. Я не очень слежу за «Спартаком», – сказал Тошич.