Раскрыта причина срыва трансфера Мамаева в «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич сообщил информацию о срыве трансфера Павла Мамаева в «Манчестер Юнайтед».

– Когда последний раз общались с Алексом Фергюсоном?

– Очень давно. Когда «МЮ» интересовался Мамаевым. Тогда Фергюсон мне позвонил и расспрашивал про Пашу.

– Это был серьезный интерес?

– Да. Переходу Мамаева в «МЮ» помешала только рабочая виза. Если не ошибаюсь, на момент трансфера у футболиста должно быть сыграно 75% матчей за сборную за последние два года. Или же можно было получить рабочую визу через рекомендательное письмо. Например, мне визу дали благодаря письму тренера сборной Сербии – он написал, что я талантливый и перспективный игрок. Что касается Паши, то он не перешел в «МЮ» только из-за визы. Насколько я знаю, между клубами и с самим Мамаевым все было оговорено.

– Что ты рассказывал сэру Алексу про Мамаева?

– Конечно, я хвалил Пашу. В то время Мамаев был одним из самых важных игроков ЦСКА. У Паши были страсть и энергия, которых не было у других – настоящий мотор команды.