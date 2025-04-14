Тошич рассказал о зарплате в медиаклубе Басты

Бывший полузащитник ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» Зоран Тошич ответил на вопросы об участии в Медиалиге.
– Оцени уровень Медиалиги.
– Очень хорошая организация во всем. Меня это удивило. С первого дня, когда меня встретили, во всем помог мой клуб и лига.
Все организовано на хорошем уровне. Сделали классную жеребьевку. Надеемся и в сезоне у меня будут такие впечатления.
Конечно, если будет больше побед, то будет всем легче.
– У тебя большая зарплата в СКА?
– Зависит от того, что считается большой. Для меня маленькая. Я считаю, что это только для моего присутствия здесь.
- Тошич присоединился к ростовскому СКА в январе.
- Медиаклуб курирует рэпер Баста.
- Сербский хавбек закончил профессиональную карьеру прошлой осенью.
Источник: Спортс’’