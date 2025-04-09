Тошич раскрыл растение, которое выращивает в промышленных масштабах

Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич рассказал, чем зарабатывает по окончании карьеры.

«Я всегда старался жить нормально. Не скажу, что скромно. Все, что я или моя семья хотели, было.

У меня сейчас есть свой бизнес в Сербии. Мои партнеры ведут эти дела. Занимаюсь строительством и сельским хозяйством – выращиваю чернику», – сказал Тошич.