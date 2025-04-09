Тошич раскрыл растение, которое выращивает в промышленных масштабах

Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич рассказал, чем зарабатывает по окончании карьеры.
«Я всегда старался жить нормально. Не скажу, что скромно. Все, что я или моя семья хотели, было.
У меня сейчас есть свой бизнес в Сербии. Мои партнеры ведут эти дела. Занимаюсь строительством и сельским хозяйством – выращиваю чернику», – сказал Тошич.
- Тошич был в ЦСКА в 2010-2017 годах.
- За команду он провел 182 матча в РПЛ, забил 37 голов.
- В 2024 году Зоран объявил о завершении карьеры.
Источник: «Спорт-Экспресс»