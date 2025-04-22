Тошич описал Россию четырьмя словами

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич высоко отозвался о России.

«Россия – очень большая, гордая страна. Все любят свою страну и очень уважают свой чемпионат.

Между Россией и Сербией всегда были хорошие отношения. Я никогда не сталкивался с негативом», – сказал Тошич.