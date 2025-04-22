Тошич описал Россию четырьмя словами

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич высоко отозвался о России.
«Россия – очень большая, гордая страна. Все любят свою страну и очень уважают свой чемпионат.
Между Россией и Сербией всегда были хорошие отношения. Я никогда не сталкивался с негативом», – сказал Тошич.
- Сейчас балканец играет в Медиалиге за «СКА-Ростов».
- Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год.
- С командой он выиграл 7 трофеев, в том числе 3 чемпионства.
- Статистика хавбека: 241 матч, 47 голов, 41 ассист.
Источник: «Р-Спорт»