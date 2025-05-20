Тошич объяснил эксцентричное поведение Станковича

Зоран Тошич порассуждал о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
- Серб возглавил команду прошлым летом.
- Спартаковцы идут на 5-м месте в РПЛ за тур до конца сезона.
- Станкович в последних матчах дважды был удален.
«Он переживает, очень тяжело, когда у команды не получается победить, несмотря на то, что она создает много моментов. Поэтому, к сожалению, появляются такие эмоции.
Я с ним очень много играл за сборную, он всегда очень профессионально относился к делу – всегда хотел побеждать.
Но если он ощущает несправедливость, то не может контролировать эмоции. Конечно, контролировать их надо, но вы знаете, что это нелегко», – сказал Тошич.
Источник: ТАСС