Тошич объяснил эксцентричное поведение Станковича

Зоран Тошич порассуждал о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Серб возглавил команду прошлым летом.

Спартаковцы идут на 5-м месте в РПЛ за тур до конца сезона.

Станкович в последних матчах дважды был удален.

«Он переживает, очень тяжело, когда у команды не получается победить, несмотря на то, что она создает много моментов. Поэтому, к сожалению, появляются такие эмоции.

Я с ним очень много играл за сборную, он всегда очень профессионально относился к делу – всегда хотел побеждать.

Но если он ощущает несправедливость, то не может контролировать эмоции. Конечно, контролировать их надо, но вы знаете, что это нелегко», – сказал Тошич.