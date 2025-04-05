Тошич обратился к Овечкину

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался о приближении Александра Овечкина к бомбардирскому рекорду НХЛ.
- Сейчас в активе российского хоккеиста 892 шайбы.
- Чтобы догнать Уэйна Гретцки, Овечкину осталось отличиться дважды.
- В этом сезоне осталось 7 матчей регулярного чемпионата НХЛ.
«Овечкин – один из величайших в истории хоккея! Еще когда я играл в ЦСКА, мне всегда рассказывали, что это великий спортсмен.
Желаю ему побить рекорд и стать лучшим среди лучших», – заявил Тошич.
Источник: «Спорт-Экспресс»