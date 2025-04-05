Тошич обратился к Овечкину

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич высказался о приближении Александра Овечкина к бомбардирскому рекорду НХЛ.

Сейчас в активе российского хоккеиста 892 шайбы.

Чтобы догнать Уэйна Гретцки, Овечкину осталось отличиться дважды.

В этом сезоне осталось 7 матчей регулярного чемпионата НХЛ.

«Овечкин – один из величайших в истории хоккея! Еще когда я играл в ЦСКА, мне всегда рассказывали, что это великий спортсмен.

Желаю ему побить рекорд и стать лучшим среди лучших», – заявил Тошич.