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    Зоран Тошич - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Зоран
    Фамилия Тошич
    Команда Тобол
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 апреля 1987 (35 лет)
    Рост 171
    Вес 70
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПАС Ламия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.02.2023 82' -90' Панатинаикос (Афины) 2:0 ПАС Ламия (Ламия)
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