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Зоран Тошич
Статистика
Зоран Тошич - статистика
Завершил карьеру
28 апреля 1987 (39)
#18 | Полузащитник
171 см | 70 кг
Сербия
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Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи,
ЦСКА
3 : 0
07.07.2024
Партизан
87' - 90'
89'
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