Статистика по турнирам

Товарищеские матчи 2024 Греция. Суперлига 2023/2024 Греция. Суперлига 2022/2023 Казахстан. Премьер-лига 2022 Лига конференций 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Лига конференций 2021/2022 Лига Европы 2019/2020 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Суперкубок России 2016 Товарищеские матчи 2016 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Лига чемпионов 2015/2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Лига чемпионов 2014/2015 Объединенный Суперкубок 2014 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Суперкубок России 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Copa del Sol 2013 Лига чемпионов 2013/2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Marbella Cup 2012 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Россия. Кубок 2010/2011 Россия. Премьер-Лига 2010 Германия. Бундеслига 2009/2010 Кубок Английской лиги 2009/2010 Англия. Кубок 2008/2009 Англия. Премьер-лига 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008