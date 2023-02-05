Зоран Тошич - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Зоран
|Фамилия
|Тошич
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|171
|Вес
|70
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Зоран
|Фамилия
|Тошич
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|171
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАС Ламия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.02.2023
|82' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|2:0
|ПАС Ламия (Ламия)