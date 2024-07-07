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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА - Партизан
ЦСКА - Партизан: обзор матча 07 июля 2024
ЦСКА
07.07.2024, воскресенье, 19:30
Товарищеские матчи
3 : 0
Завершен
Партизан
3'
Т. Мусаев
51'
Келлвен
89'
З. Тошич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Партизан
ГОЛ! 3:0!
З. Тошич
Пас отдал
Ф. Чалов
89'
Замена
М. Кисляк
️️️️
С. Зделар
87'
Замена
З. Тошич
️️️️
И. Обляков
87'
86'
Замена
С. Баждар
️️️️
А. Шчекич
Замена
К. Бистрович
️️️️
Т. Мусаев
81'
Замена
М. Гайич
️️️️
Келлвен
74'
70'
Замена
Л. Овусу
️️️️
К. Арриага
70'
Замена
Б. Ковачевич
️️️️
С. Маркович
Замена
В. Тороп
️️️️
И. Акинфеев
58'
57'
Замена
A. Janković
️️️️
Н. Трифунович
57'
Замена
Б. Натхо
️️️️
Е. Го
57'
Замена
З. Ибрахим
️️️️
Н. Николич
ГОЛ! 2:0!
Келлвен
51'
46'
Замена
М. Крунич
️️️️
Н. Стеванович
46'
Замена
Д. Йованович
️️️️
М. Салданья
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
А. Файзуллаев
46'
6'
Замена
А. Филипович
️️️️
М. Живкович
ГОЛ! 1:0!
Т. Мусаев
3'
2'
Травма
М. Живкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
14
Саша Зделар
ОП
10
Иван Обляков
АП
11
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
16
Кервин Арриага
ОП
19
Александар Шчекич
ЦП
11
Ен-Джун Го
АП
32
Неманья Трифунович
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
96
Амирхоссейн Рейванди
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
31
Матвей Кисляк
АП
18
Зоран Тошич
ПВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
31
Милош Крунич
ВР
14
Боян Ковачевич
ЦЗ
39
Зубайру Ибрахим
ЛВ
24
Леонард Овусу
ЦП
6
Александар Филипович
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
99
Джордже Йованович
ЦФ
15
Альдо Калулу
ЦФ
40
Aleksa Janković
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
3-3-2-2
35
Акинфеев
3
Круговой
78
Дивеев
4
Роша
27
Мойзес
14
Зделар
12
Келлвен
10
Обляков
11
Файзуллаев
63
Чалов
11
Мусаев
4-1-1-1-3
85
Стеванович
17
Живкович
15
Маркович
18
Муякич
5
Антич
16
Арриага
19
Шчекич
11
Го
20
Салданья
23
Николич
32
Трифунович
10
Обляков
18
Тошич
18
Тошич
10
Обляков
35
Акинфеев
49
Тороп
49
Тороп
35
Акинфеев
12
Келлвен
22
Гайич
22
Гайич
12
Келлвен
14
Зделар
31
Кисляк
31
Кисляк
14
Зделар
11
Мусаев
8
Бистрович
8
Бистрович
11
Мусаев
11
Файзуллаев
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
11
Файзуллаев
16
Арриага
24
Овусу
24
Овусу
16
Арриага
15
Маркович
14
Ковачевич
14
Ковачевич
15
Маркович
20
Салданья
99
Йованович
99
Йованович
20
Салданья
23
Николич
39
Ибрахим
39
Ибрахим
23
Николич
17
Живкович
6
Филипович
6
Филипович
17
Живкович
11
Го
10
Натхо
10
Натхо
11
Го
85
Стеванович
31
Крунич
31
Крунич
85
Стеванович
32
Трифунович
40
40
32
Трифунович
19
Шчекич
9
Баждар
9
Баждар
19
Шчекич
Остались в запасе
ЦСКА
Партизан
1
Илья Помазун
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
68
Михаил Рядно
ЛЗ
96
Амирхоссейн Рейванди
ЛЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
Главный тренер
Марко Николич
15
Альдо Калулу
ЦФ
1
Александар Йованович
ВР
Главный тренер
Александр Станоевич
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
68
Михаил Рядно
ЛЗ
96
Амирхоссейн Рейванди
ЛЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
99
Артем Шуманский
ЦФ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
Остались в запасе
15
Альдо Калулу
ЦФ
1
Александар Йованович
ВР
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Александр Станоевич
Статистика матча ЦСКА - Партизан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Родина
- : -
05.12.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Партизан
Сербия. Суперлига, 18 тур
Раднички 1923
- : -
06.12.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
1 : 0
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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