Тошич высказался об уходе Пьянича из ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич отреагировал на информацию о возможном уходе Миралема Пьянича. Ранее стало известно, что боснийский полузащитник покинет московский клуб.

«Не знаю, почему Пьянич может уйти из ЦСКА. В прошлом сезоне было видно, что он один из лидеров ЦСКА. Наверное, есть нюансы, о которых мы не знаем и которые не совпали», – сказал Тошич.