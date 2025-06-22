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Тошич высказался об уходе Пьянича из ЦСКА

Вчера, 22:35
2

Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич отреагировал на информацию о возможном уходе Миралема Пьянича. Ранее стало известно, что боснийский полузащитник покинет московский клуб.

«Не знаю, почему Пьянич может уйти из ЦСКА. В прошлом сезоне было видно, что он один из лидеров ЦСКА. Наверное, есть нюансы, о которых мы не знаем и которые не совпали», – сказал Тошич.

  • Пьянич выступает за ЦСКА с осени 2024 года.
  • Его контракт с армейцами рассчитан до 30 июня с возможностью продления еще на один сезон.
  • Босниец провел за москвичей в минувшем сезоне 25 матчей, сделал 3 ассиста.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Пьянич Миралем Тошич Зоран
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Комментарии (2)
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Бывалый1488
1750621607
Тошич выступает за ЦСКА?!?!
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Интерес
1750623497
ТОрмоз,а не лидер,исключивший из игры Ваньку,определив тренерским решением всех креативщиков в подручные упавшей звезды.
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