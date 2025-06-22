Тошич высказался об уходе Пьянича из ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич отреагировал на информацию о возможном уходе Миралема Пьянича. Ранее стало известно, что боснийский полузащитник покинет московский клуб.
«Не знаю, почему Пьянич может уйти из ЦСКА. В прошлом сезоне было видно, что он один из лидеров ЦСКА. Наверное, есть нюансы, о которых мы не знаем и которые не совпали», – сказал Тошич.
- Пьянич выступает за ЦСКА с осени 2024 года.
- Его контракт с армейцами рассчитан до 30 июня с возможностью продления еще на один сезон.
- Босниец провел за москвичей в минувшем сезоне 25 матчей, сделал 3 ассиста.
Источник: «Чемпионат»