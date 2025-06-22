Пьянич уйдет из ЦСКА: названы причины

Полузащитнк Миралем Пьянич покинет ЦСКА после окончания срока контракта.

из ЦСКА связан с рядом причин. Во-первых, Миралем неоднократно подчеркивал важность семейных ценностей. Он захотел вернуться в более привычную и комфортную среду – ближе к Боснии или Европе.

Во-вторых, он понимал, что не станет ключевой фигурой в игре нового тренера ЦСКА. Его очень расстроил уход Марко Николича – с ним у Пьянича были отличные рабочие и человеческие отношения.

При этом Миралем не собирается завершать игровую карьеру. Он открыт к новым предложениям, рассматривает разные варианты – это могут быть клубы из Европы, Ближнего Востока, а также России.

Также не исключено, что он завершит карьеру на родине, в чемпионате Боснии. Сейчас Пьянич в отпуске и примет решение о своем будущем в ближайшее время», – рассказал источник.