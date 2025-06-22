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Пьянич уйдет из ЦСКА: названы причины

Сегодня, 13:42
7

Полузащитнк Миралем Пьянич покинет ЦСКА после окончания срока контракта.

из ЦСКА связан с рядом причин. Во-первых, Миралем неоднократно подчеркивал важность семейных ценностей. Он захотел вернуться в более привычную и комфортную среду – ближе к Боснии или Европе.

Во-вторых, он понимал, что не станет ключевой фигурой в игре нового тренера ЦСКА. Его очень расстроил уход Марко Николича – с ним у Пьянича были отличные рабочие и человеческие отношения.

При этом Миралем не собирается завершать игровую карьеру. Он открыт к новым предложениям, рассматривает разные варианты – это могут быть клубы из Европы, Ближнего Востока, а также России.

Также не исключено, что он завершит карьеру на родине, в чемпионате Боснии. Сейчас Пьянич в отпуске и примет решение о своем будущем в ближайшее время», – рассказал источник.

  • Нынешний контракт 35-летнего Пьянича с ЦСКА рассчитан до 30 июня с возожностью продления его срока еще на год по согласованию сторон.
  • Босниец провел за москвичей в минувшем сезоне 25 матчей, сделал 3 ассиста.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Пьянич Миралем
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Комментарии (7)
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subbotaspartak
1750590149
По пьяни пришёл, По пьяни уйдёт. Вот.
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FCSpartakM
1750591835
бесполезный трансфер, отходил сезон за цска практически без каких-то результативных действий. Вспоминается только пас с угла в матче с химками и то, тот гол нужно было отменить, так как подал угол не правильно. Цска ноет, что нет денег, а потом везет труп Пьянича зачем-то.
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Литейный 4 (returned)
1750595003
Накер его подписали? Видно же, что он сбитый лётчик. Гыгыгы
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Cleaner
1750596520
Причина одна - НЕ ПОТЯНУЛ. Только для подачи угловых игроки не покупаются...
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