Тошич: «Сербы были бы очень рады возвращению российских команд в еврокубки»

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич рассказал об отношении сербов к отстранению российских команд от международных соревнований.

ФИФА и УЕФА исключила сборные и клубы из России из турниров весной 2022 года.

«Как бывший футболист ЦСКА и человек, который провел очень много времени в Москве, с большой любовью отношусь к России. Сербия и сербы всегда поддерживали и будут поддерживать россиян. Были бы очень рады, если бы российские команды вернулись в европейские и международные соревнования. Но это вопрос к УЕФА и ФИФА.

У Сербии и сербов всегда были очень прекрасные отношения с Россией и россиянами. Многие сербские спортсмены проявляли себя в российских командах. И сейчас также, например, Марко Николич тренирует ЦСКА и Деян Станкович тренирует «Спартак». Поэтому, конечно, очевидно, что мы очень хорошо относимся к вам», – сказал Тошич.