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    • Тошич: «Сербы были бы очень рады возвращению российских команд в еврокубки»

    Тошич: «Сербы были бы очень рады возвращению российских команд в еврокубки»

    Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич рассказал об отношении сербов к отстранению российских команд от международных соревнований.

    ФИФА и УЕФА исключила сборные и клубы из России из турниров весной 2022 года.

    «Как бывший футболист ЦСКА и человек, который провел очень много времени в Москве, с большой любовью отношусь к России. Сербия и сербы всегда поддерживали и будут поддерживать россиян. Были бы очень рады, если бы российские команды вернулись в европейские и международные соревнования. Но это вопрос к УЕФА и ФИФА.

    У Сербии и сербов всегда были очень прекрасные отношения с Россией и россиянами. Многие сербские спортсмены проявляли себя в российских командах. И сейчас также, например, Марко Николич тренирует ЦСКА и Деян Станкович тренирует «Спартак». Поэтому, конечно, очевидно, что мы очень хорошо относимся к вам», – сказал Тошич.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    22.12.2024 23:26
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