Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тошич: «А вы знаете, как ЦСКА поступил с Николичем и Марио Фернандесом?

Тошич: «А вы знаете, как ЦСКА поступил с Николичем и Марио Фернандесом?

Сегодня, 14:28
6

Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич не согласен с критикой в адрес Марко Николича и Марио Фернандеса за уход из клуба.

  • Тренер покинул армейцев в июне – его выкупил греческий АЕК.
  • Защитник в 2022 году вернулся в Бразилию, а затем выбрал «Зенит» вместо возвращения в ЦСКА.

«По поводу ухода Николича у меня будет такой же ответ, как и с Марио Фернандесом – у каждой медали есть две стороны.

Смог бы я сделать точно так же? А вы знаете, как ЦСКА поступил с Николичем? Лично я знаю, но говорить не буду.

Я еще знаю, как поступили с Фернандесом. Но тоже не скажу ничего. Узнайте сначала обе стороны медали», – заявил Тошич.

Еще по теме:
Тошич объяснил, почему Станкович обматерил арбитра 3
Тошич высказался об уходе Пьянича из ЦСКА 4
Тошич объяснил эксцентричное поведение Станковича 3
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига АЕК ЦСКА Тошич Зоран Фернандес Марио Николич Марко
Рекомендуем
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АК 68
1758540855
Тошич знает что-то, значит не всё так просто.
Ответить
Project Бабангида
1758541304
если сказать нечего, зачем в воду пердеть? ))
Ответить
Garrincha58
1758541327
а на.. какая теперь разница кто целует, а кто дразнится
Ответить
Чермындыр
1758542069
Если б мы знали, но мы не знаем
Ответить
...уефан
1758543216
...я знаю, что знаешь ты и тоже, ничего не скажу, ты же знаешь это!...
Ответить
алдан2014
1758543517
Навёл тень на плетень. И журналисты написали. А в чем смысл то статьи?
Ответить
TIMOTHY
1758544647
Кручу верчу запутать хочу)
Ответить
Главные новости
Мостовой выбрал двух фаворитов на «Золотой мяч» – это не Дембеле и не Ямаль
15:30
41-летний Погребняк – о возобновлении карьеры: «Ждите меня в РПЛ ко второму кругу»
15:15
1
Писарев назвал причину поражения «Краснодара» от «Зенита»
15:00
3
Радимов признался в благородном поступке, который он совершил при разводе с Булановой
14:54
8
Родри ответил, кому бы отдал «Золотой мяч»-2025
14:48
Семин оценил игру Глушенкова против «Краснодара»
14:38
1
Тошич: «А вы знаете, как ЦСКА поступил с Николичем и Марио Фернандесом?
14:28
7
«Зенит» и «Краснодар» установили рекорд по числу бразильцев на поле
13:59
10
В РФС объяснили, почему не поддерживают отстранение израильских команд
13:48
4
«Матч ТВ» покажет только одну игру 10-го тура РПЛ
13:25
12
Все новости
Все новости
«Спартаку» предрекли 5 побед подряд
14:44
9
Семин оценил игру Глушенкова против «Краснодара»
14:38
1
Тошич: «А вы знаете, как ЦСКА поступил с Николичем и Марио Фернандесом?
14:28
7
«Зенит» и «Краснодар» установили рекорд по числу бразильцев на поле
13:59
10
В РФС объяснили, почему не поддерживают отстранение израильских команд
13:48
4
«Матч ТВ» покажет только одну игру 10-го тура РПЛ
13:25
12
Мостовой прояснил будущее Станковича в «Спартаке»
13:10
1
Сперцян предъявил конкретную претензию к Карасеву
12:54
7
Реакция Боярского на победу «Зенита» над «Краснодаром»
12:46
3
«Краснодару» грозит наказание за жесткие оскорбления «Зенита»
12:25
17
Гасилин назвал матч РПЛ, где совершили «футбольное преступление»
12:06
2
Позиция «Пари НН» по будущему Шпилевского
11:45
«Спартак» уличили в серьезном нарушении регламента
11:28
23
Мостовой поделился впечатлениями от игры «Краснодар» – «Зенит»: «Болел за гостей»
11:10
4
Соболева уличили в медлительности на поле: «Просто фантастика»
10:43
9
Чернов: «Хочу доказать и вернуться в «Спартак»
10:34
Червиченко описал победу «Спартака» над «Крыльями» тремя прилагательными
10:28
10
«Зенит» планировал уволить Семака в случае поражения от «Краснодара»
10:14
23
Станковича назвали тупиком для «Спартака»
09:57
4
Талалаев: «Все ждут, что «Балтика» сдуется, но мы не сдуемся»
09:45
7
Угальде отреагировал на срыв трансфера в «Фейеноорд»
09:36
4
Мостовой прояснил, что будет со «Спартаком» дальше
09:15
2
Стало известно, кто оплачивал такси игрокам «Крыльев Советов»
09:05
Аршавин сделал вывод по итогам матча «Краснодар» – «Зенит»
08:45
3
Прогноз Титова на карьеру Талалаева
00:42
5
Футболист ЦСКА женится на известной российской актрисе, которая старше его на 7 лет
00:36
7
Мусаев предъявил конкретную претензию к Карасеву
00:22
14
Рабинер прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром»
00:14
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 