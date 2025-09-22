Тошич: «А вы знаете, как ЦСКА поступил с Николичем и Марио Фернандесом?

Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич не согласен с критикой в адрес Марко Николича и Марио Фернандеса за уход из клуба.

Тренер покинул армейцев в июне – его выкупил греческий АЕК.

Защитник в 2022 году вернулся в Бразилию, а затем выбрал «Зенит» вместо возвращения в ЦСКА.

«По поводу ухода Николича у меня будет такой же ответ, как и с Марио Фернандесом – у каждой медали есть две стороны.

Смог бы я сделать точно так же? А вы знаете, как ЦСКА поступил с Николичем? Лично я знаю, но говорить не буду.

Я еще знаю, как поступили с Фернандесом. Но тоже не скажу ничего. Узнайте сначала обе стороны медали», – заявил Тошич.