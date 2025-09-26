Тошич раскрыл причину ухода Николича из ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал летний уход из клуба главного тренера Марко Николича.

Тренер покинул «армейцев» в июне – его выкупил греческий АЕК.

Перед этим Николич взял с командой Кубок.

Марко сменил швейцарец Фабио Челестини.

«Николич проделал хорошую работу в ЦСКА. Но у него что-то пошло не так, и ему поступило предложение от АЕКа.

Насколько я знаю, у Марко был разговор с руководством о следующем сезоне в ЦСКА и о новом контракте, но они о чем-то не договорились, поэтому он ушел из клуба, наверное», – сказал Тошич.