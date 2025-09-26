Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тошич раскрыл причину ухода Николича из ЦСКА

Сегодня, 22:31
1

Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал летний уход из клуба главного тренера Марко Николича.

  • Тренер покинул «армейцев» в июне – его выкупил греческий АЕК.
  • Перед этим Николич взял с командой Кубок.
  • Марко сменил швейцарец Фабио Челестини.

«Николич проделал хорошую работу в ЦСКА. Но у него что-то пошло не так, и ему поступило предложение от АЕКа.

Насколько я знаю, у Марко был разговор с руководством о следующем сезоне в ЦСКА и о новом контракте, но они о чем-то не договорились, поэтому он ушел из клуба, наверное», – сказал Тошич.

Еще по теме:
Тошич: «А вы знаете, как ЦСКА поступил с Николичем и Марио Фернандесом? 11
Дивеев ответил, пожмет ли руку внезапно покинувшему ЦСКА Николичу
Роша сравнил тактику ЦСКА при Федотове, Николиче и Челестини 1
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Греция. Суперлига АЕК ЦСКА Тошич Зоран Николич Марко
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1758915330
НУ да, это и называется "раскрыл причину"...
Ответить
Главные новости
В РФС прокомментировали оскорбительный баннер фанатов «Зенита» в адрес Дегтярева
23:09
946-й гол Роналду помог «Аль-Насру» победить «Аль-Иттихад»
22:57
Тошич раскрыл причину ухода Николича из ЦСКА
22:31
1
Карпин: «Я ничего особо не достиг»
22:06
2
ФотоТюкавин едва не сломал ногу другому футболисту «Динамо»
21:20
1
Карпин прокомментировал победу «Динамо» над «Крыльями Советов»
20:59
2
Адиев отреагировал на поражение «Крыльев» от «Динамо»: «Судья не справился»
20:28
3
ФотоЯмаль на церемонии «Золотого мяча» сфотографировался только с журналисткой из России
20:18
2
ФотоНовая форма «Спартака»
20:06
18
РПЛ. «Динамо» едва не упустило 3:0 против «Крыльев Советов» (3:2), победив 3-й раз подряд
19:59
10
Все новости
Все новости
Кавазашвили – об игроке «Зенита»: «Не уважает футбол, уважает только свои амбиции, это ужасно»
22:44
Ловчев оценил трансфер Кузяева в «Рубин»
21:55
Губернатор Федорищев прокомментировал поражение «Крыльев» от «Динамо»
21:45
Реакция Рабинера на победу «Динамо» над «Крыльями Советов»
21:30
1
«Динамо» уличили в застое при Карпине
20:51
1
Неутешительный прогноз Генича на будущее Станковича в «Спартаке»
20:40
1
Адиев отреагировал на поражение «Крыльев» от «Динамо»: «Судья не справился»
20:28
3
ФотоНовая форма «Спартака»
20:06
18
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
20:01
РПЛ. «Динамо» едва не упустило 3:0 против «Крыльев Советов» (3:2), победив 3-й раз подряд
19:59
10
Милошевич высказался о возможном возвращении в Россию
19:24
3
Самая сексуальная спортивная ведущая России двумя словами отреагировала на попытки Аршавина уменьшить алименты
19:15
27
ВидеоСергеев не праздновал гол в ворота «Крыльев»
18:47
Определен самый футбольный город России
18:36
11
Губерниев определил лучшего комментатора в мире – он из России
18:22
11
Агент Баринова подробно рассказал о варианте с ЦСКА
17:46
«Спартак» принял важные решения по Денисову и Рябчуку
17:28
16
Ребров поделился впечатлениями от участия в «Московском марафоне»: «Пристроился за красивой попой»
17:16
2
У «Крыльев Советов» потребовали 300 миллионов рублей за продление 19-летнего форварда
17:01
2
Названы причины, почему Талалаева и Федотова в «Спартаке» не будет
16:43
9
Журавель объяснил, что не так с экспертизой Бубнова
16:34
1
В «Спартаке» решили, кто заменит Умярова в старте на «Пари НН»
16:09
9
Аршавин пытается уменьшить алименты на сына, выступающего за «Спартак»
15:54
7
ВидеоДзюба исподтишка напугал партнера по «Акрону»
15:45
2
Завершил карьеру экс-защитник «Динамо», забивавший «Зениту»
15:33
Карпин определил дальнейшую судьбу отстраненного Нгамале
15:18
2
Где смотреть матч «Зенит» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 27 сентября 2025
14:41
«Вы дрова, а я гений»: Смолов охарактеризовал поведение Станковича
14:41
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 