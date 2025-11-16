ИИ дал вердикт, кого назначить новым тренером «Спартака»

Нейросеть дала ответ, кто должен возглавить «Спартак». Соответствующий запрос искусственному интеллекту сделал журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.
По мнению ChatGPT, возглавить «Спартак» должен Марко Николич из АЕКа. Аргументы нейросеть дала следующие.
1. Доказанная эффективность в РПЛ.
Он уже показывал, что умеет выигрывать в российских условиях: с «Локомотивом» и ЦСКА брал Кубок, Суперкубок и держал команду в чемпионской гонке. Это крайне редкое сочетание для иностранца в России – быстрая адаптация + результат.
2. Жeсткая системность и дисциплина.
«Спартаку» хронически не хватает порядка. У Николича работающая модель: компактность, грамотная работа без мяча, структурные переходы, отсутствие «провалов по настроению».
3. Умение управлять большим клубом и давлением.
Он работал всегда в больших, требовательных клубах. Для «спартаковского» накала это ключевой навык.
4. Гибкость и работа с российским ядром.
Николич не требует «армии легионеров» под свою философию, умеет адаптировать идею под доступный состав.
5. Готов быстро войти в проект.
На фоне турнира, где темп плотный, «Спартаку» нужен человек, который не будет разбираться полгода.