Тошич объяснил, почему Станкович обматерил арбитра

Сегодня, 01:00

Экс-игрок ЦСКА Зоран Тошич высказался о длительной дисквалификации главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

  • Серба отстранили на месяц – он пропустит пять матчей РПЛ и FONBET Кубка России.
  • Станковича удалили в ходе дерби с «Динамо» (2:2) неделю назад.
  • Он оскорблял судей, используя слова «сука» и «путана».

– Его точно будет не хватать [в матче с ЦСКА 5 октября], потому что главный тренер всегда очень важен. Понятно, что все инструкции своим ребятам до игры он даст, но очень важно, чтобы тренер находился рядом и помогал своей команде.

Поэтому этот факт является плюсом для ЦСКА. Честно говоря, я не читал за что дисквалифицировали Станковича.

– За нецензурные выражения в адрес главного арбитра матча с «Динамо».

Насколько я знаю, в пользу или против «Спартака» было много сомнительных решений за время работы Станковича в клубе. Наверное, он не выдержал.

Источник: «Евро-футбол»
Россия. Премьер-лига Спартак Тошич Зоран Станкович Деян
