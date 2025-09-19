Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

КДК РФС вынес решение по дисквалификации Станковича

Сегодня, 15:41
13

Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС рассмотрел дело Деяна Станковича.

Принято решение дисквалифицировать главного тренера «Спартака» на один месяц.

Он пропустит пять матчей РПЛ и FONBET Кубка России – с «Крыльями Советов», «Пари НН» (дважды), ЦСКА и «Ростовом».

  • Станковича удалили в ходе дерби с «Динамо» (2:2) в прошлую субботу.
  • Он оскорблял судей, используя слова «сука» и «путана».

«Получили дополнительные рапорты от двух судей – Егора Егорова, который написал о нецензурном выражении, и резервного судьи, который указал, что слышал матерное слово от тренера на сербском языке. Мы смотрели видео основного вещателя, на всю страну из уст Станковича прозвучало оскорбительное слово.

Станкович был на заседании, с ним были представители клуба. Тренер давал трактовку словам, что в его лексиконе нет такого слова, и он не согласен с написанным Егоровым.

По второму слову Станкович сказал, что оно не означает оскорбление, в Сербии оно не является нецензурным, и использовал его на эмоциях. А третье слово, попавшее в эфир, он трактовал как «сукины дети».

Станкович сказал, что слова судей – ложь, он никого не оскорблял. И извинился перед комитетом за свое поведение.

КДК при применении спортивных санкций должен учитывать рецидив. 22 мая КДК дисквалифицировал Станковича на два матча Кубка России за оскорбительное поведение в адрес главного судьи.

В данном случае мы имеем дело с рецидивом. Более того, считаем, что имеем право применить более жесткие санкции. С учетом всех обстоятельств Станкович дисквалифицирован на 1 месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Еще по теме:
Реакция Мостового на длительную дисквалификацию Станковича 1
Егоров посоветовал «Спартаку» нового тренера: «Со своим кандидатом я определился окончательно» 2
Семин высказался о длительной дисквалификации Станковича 5
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Станкович Деян
Рекомендуем
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1758287031
А как же кастрация? Кабанчик, бешенством страдает.
Ответить
OldenVad
1758287094
Сколько дисквалификаций не давай, судьи лучше судить не будут. Тут хоть реакция есть, значит пациент скорее жив чем мертв )
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1758289301
Рецидивист) стыдно за Спартак
Ответить
порт
1758289409
Ну ясно же, что Газпром во всë виноват.
Ответить
ПалкоВводецъ007
1758289631
Во блин командочка рецидивистов. Гыгыгы
Ответить
Spartak_forv@
1758290388
Жёстко.Но по делу
Ответить
Cleaner
1758290654
Месяц? Да через месяц у Спартака уже будет НОВЫЙ ТРЕНЕР! Ну, если, конечно, Спартаком управляют не совсем неадекватные люди...)))
Ответить
Де зуев
1758290964
Все понятно, Станковича уволят вместо него Ананидзе придет
Ответить
Интерес
1758292633
По делу.
Ответить
FWSPM
1758293329
ну нормально пускай отдохнет
Ответить
Главные новости
СпецпроектНовый тест от «Бомбардира»: хорошо помните авторов голов российских клубов в ЛЧ?
2
Реакция Мостового на длительную дисквалификацию Станковича
18:18
1
Егоров посоветовал «Спартаку» нового тренера: «Со своим кандидатом я определился окончательно»
17:54
2
Семин высказался о длительной дисквалификации Станковича
17:40
5
Раскрыты три испанских клуба, следящих за спартаковцем Умяровым
17:31
3
Экс-президент «Спартака»: «Верю, что Станковича уволят – команду пока что спасают судьи»
17:17
5
Смородская оценила дисквалификацию Станковича
16:56
4
ВидеоБуланова отреагировала на танец Радимова под ее песню
16:46
5
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
16:29
В «Спартаке» прокомментировали длительную дисквалификацию Станковича
16:16
9
Все новости
Все новости
ФотоСборная России отреагировала на завершение карьеры Марио Фернандеса
18:06
Экс-президент «Спартака»: «Верю, что Станковича уволят – команду пока что спасают судьи»
17:17
5
Смородская оценила дисквалификацию Станковича
16:56
4
ВидеоБуланова отреагировала на танец Радимова под ее песню
16:46
5
Стал известен срок дисквалификации защитника ЦСКА Гайича
16:35
1
В «Спартаке» прокомментировали длительную дисквалификацию Станковича
16:16
9
Ткаченко назвал форвардов, которых не смог взять ЦСКА
15:53
2
КДК РФС вынес решение по дисквалификации Станковича
15:41
13
Только один человек мешает увольнению Станковича из «Спартака»
15:23
11
Российский клуб готовит предложение для Деспотовича
15:15
Семак охарактеризовал «Краснодар» перед матчем с «Зенитом»
15:00
5
⚡️ Марио Фернандес в день 35-летия объявил о завершении карьеры
14:49
7
Ткаченко подтвердил интерес к Гладышеву в Европе: «Несколько директоров почти со слезами говорили, что не могут сделать сделку»
14:28
1
У лучшего бомбардира «Крыльев» обнаружили перелом
13:59
3
ФотоНазначен судья на матч «Краснодар» – «Зенит»
13:29
15
25-миллионный новичок «Зенита» не сыграет с «Краснодаром» – ранее сообщалось, что он хочет уйти
13:24
11
Семин объяснил неудачные результаты «Спартака»
13:16
4
Булыкин называл тренера, который мог бы подойти «Спартаку»
13:10
11
«Зенит» – первый за три года клуб, который отправится в Краснодар самолетом
12:55
5
Фото«Копия отца – красивый, мужественный»: подписчицы в восторге от сына Аршавина
12:49
9
Ткаченко назвал россиянина из «Спартака», который уедет в Европу в 2026 году
12:29
5
Угальде выступил с заявлением после поражения «Спартака» от «Ростова»
12:11
10
Где смотреть матч «Динамо» Махачкала – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 20 сентября 2025
12:04
1
Где смотреть матч «Пари НН» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 20 сентября 2025
12:01
Где смотреть матч «Акрон» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 20 сентября 2025
11:59
Экс-игрок «Зенита»: «Надеялся, меня оставят в основе – а уже потом понял, не нужно было бухать»
11:56
9
Сычев прокомментировал решение возобновить карьеру
11:26
«Спартаку» посоветовали, что делать со Станковичем
11:18
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 