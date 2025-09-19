КДК РФС вынес решение по дисквалификации Станковича

Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС рассмотрел дело Деяна Станковича.

Принято решение дисквалифицировать главного тренера «Спартака» на один месяц.

Он пропустит пять матчей РПЛ и FONBET Кубка России – с «Крыльями Советов», «Пари НН» (дважды), ЦСКА и «Ростовом».

Станковича удалили в ходе дерби с «Динамо» (2:2) в прошлую субботу.

Он оскорблял судей, используя слова «сука» и «путана».

«Получили дополнительные рапорты от двух судей – Егора Егорова, который написал о нецензурном выражении, и резервного судьи, который указал, что слышал матерное слово от тренера на сербском языке. Мы смотрели видео основного вещателя, на всю страну из уст Станковича прозвучало оскорбительное слово.

Станкович был на заседании, с ним были представители клуба. Тренер давал трактовку словам, что в его лексиконе нет такого слова, и он не согласен с написанным Егоровым.

По второму слову Станкович сказал, что оно не означает оскорбление, в Сербии оно не является нецензурным, и использовал его на эмоциях. А третье слово, попавшее в эфир, он трактовал как «сукины дети».

Станкович сказал, что слова судей – ложь, он никого не оскорблял. И извинился перед комитетом за свое поведение.

КДК при применении спортивных санкций должен учитывать рецидив. 22 мая КДК дисквалифицировал Станковича на два матча Кубка России за оскорбительное поведение в адрес главного судьи.

В данном случае мы имеем дело с рецидивом. Более того, считаем, что имеем право применить более жесткие санкции. С учетом всех обстоятельств Станкович дисквалифицирован на 1 месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.