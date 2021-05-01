«Эстудиантес» объявил о переходе в «Манчестер Сити» 18-летнего Сармьенто

Правый вингер «Эстудиантеса» Дарио Сармьенто продолжит карьеру в «Манчестер Сити».
Аргентинский клуб сообщил, что 18-летний футболист присоединится к новой команде 1 июля.
По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 6 миллионов долларов, еще 12 миллионов прописаны в сделке в виде бонусов. Также «Эстудиантес» получит 20 процентов от последующей перепродажи игрока.
- Сармьенто – воспитанник клуба из Ла-Платы.
- За основную команду провел 21 матч и сделал 1 ассист.
Источник: Официальный сайт «Эстудиантеса»