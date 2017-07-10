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    Фойт: «Хочу поиграть в Европе, но в «Зенит» не поеду»

    Защитник «Эстудиантеса» Хуан Маркос Фойт заявил, что ничего не слышал о предложении «Зенита». Тем не менее 19-летний игрок подчеркнул, что не намерен переезжать в Россию на данном этапе карьеры.

    «Мне бы было интересно поиграть в Европе. И я намерен поехать туда, если поступит интересное предложение. Хочется, чтобы в финансовом плане это было выгодно «Эстудиантесу».

    «Зенит»? Не в курсе о предложении оттуда. В любом случае, продолжение карьеры в России на сегодняшний день мне неинтересно», – приводит слова Фойта El Dia.

    Ранее сообщалось, что петербургский клуб может выкупить права на аргентинца, заплатив 10 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.07.2017 12:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 10 июля 2017, 14:47

      Бомбардир как обычно выхватил из контекста и добавил свою изюминку.Нате вам- обсуждайте.Это их конек.

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      Рейтинг: +52

      Евгений wolf 10 июля 2017, 14:43

      в этом возрасте решал за него много..так что главное понты..

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