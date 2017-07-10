Фойт: «Хочу поиграть в Европе, но в «Зенит» не поеду»

Защитник «Эстудиантеса» Хуан Маркос Фойт заявил, что ничего не слышал о предложении «Зенита». Тем не менее 19-летний игрок подчеркнул, что не намерен переезжать в Россию на данном этапе карьеры.

«Мне бы было интересно поиграть в Европе. И я намерен поехать туда, если поступит интересное предложение. Хочется, чтобы в финансовом плане это было выгодно «Эстудиантесу».

«Зенит»? Не в курсе о предложении оттуда. В любом случае, продолжение карьеры в России на сегодняшний день мне неинтересно», – приводит слова Фойта El Dia.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб может выкупить права на аргентинца, заплатив 10 миллионов евро.