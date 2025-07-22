ЦСКА может взять в аренду уругвайского вингера

ЦСКА по-прежнему ведет работу по переходу из «Эстудиантеса» правого вингера Тиаго Паласиоса. Московский клуб хочет взять игрока в аренду с правом выкупа, но президент аргентинского клуба Хуан Верон намерен оформить полноценный трансфер.

Паласиос – один из самых высокооплачиваемых игроков «Эстудиантеса». Его годовой оклад составляет 600 тысяч долларов. Это самая высокая ставка в клубе. Средняя зарплата остальных футболистов – 200-300 тысяч долларов.