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    Фойт, который интересен «Зениту», проведет переговоры с «Тоттенхэмом»

    «Рома» и «Зенит» рискуют проиграть в борьбе за защитника «Эстудиантеса» Хуана Фойта после того, как игрок подтвердил, что его агент вылетел на переговоры с «Тоттенхэмом».

    Центрбек рассматривался римлянами как идеальная замену Антонио Рюдигеру, который перейдет в «Челси» за 39 миллионов евро. Также сообщалось, что 19-летний футболист может оказаться в петербургском клубу, где его хочет видеть главный тренер Роберто Манчини. Теперь же фаворитом в гонке за аргентинца являются «шпоры».

    «Я узнал, что «Тоттенхэм» интересовался мной через социальные сети. Мне хочется выступать в Европе, и если какой-либо из клубов меня убедит, я перейду. Я знаю, что мой агент вылетает на переговоры с лондонцами», – сказал Фойт.

    По информации СМИ, «Рома» предложила за аргентинца 9 миллионов евро, тогда как «Зенит» был готов заплатить 11 миллионов.

    Источник: Football Italia

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    08.07.2017 13:43
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