Фойт, который интересен «Зениту», проведет переговоры с «Тоттенхэмом»

«Рома» и «Зенит» рискуют проиграть в борьбе за защитника «Эстудиантеса» Хуана Фойта после того, как игрок подтвердил, что его агент вылетел на переговоры с «Тоттенхэмом».

Центрбек рассматривался римлянами как идеальная замену Антонио Рюдигеру, который перейдет в «Челси» за 39 миллионов евро. Также сообщалось, что 19-летний футболист может оказаться в петербургском клубу, где его хочет видеть главный тренер Роберто Манчини. Теперь же фаворитом в гонке за аргентинца являются «шпоры».

«Я узнал, что «Тоттенхэм» интересовался мной через социальные сети. Мне хочется выступать в Европе, и если какой-либо из клубов меня убедит, я перейду. Я знаю, что мой агент вылетает на переговоры с лондонцами», – сказал Фойт.

По информации СМИ, «Рома» предложила за аргентинца 9 миллионов евро, тогда как «Зенит» был готов заплатить 11 миллионов.