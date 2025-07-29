Агент Гайча высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА в «Эстудиантес»

Агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча Пабло Каро прокомментировал информацию о том, что форвард станет частью сделки по переходу в московский клуб вингера «Эстудиантеса» Тиаго Паласиоса.

«Это все ложь! У нас нет никаких договоренностей с «Эстудиантесом» о переходе Адольфо. На данный момент Гайч остается в ЦСКА», – сказал Каро.

Сообщалось, что красно-синие готовы заплатить за трансфер Паласиоса 7 миллионов долларов, а также отдать аргентинскому клубу Гайча.