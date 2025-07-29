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  • Агент Гайча высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА в «Эстудиантес»

Агент Гайча высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА в «Эстудиантес»

Сегодня, 13:26
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Агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча Пабло Каро прокомментировал информацию о том, что форвард станет частью сделки по переходу в московский клуб вингера «Эстудиантеса» Тиаго Паласиоса.

«Это все ложь! У нас нет никаких договоренностей с «Эстудиантесом» о переходе Адольфо. На данный момент Гайч остается в ЦСКА», – сказал Каро.

Сообщалось, что красно-синие готовы заплатить за трансфер Паласиоса 7 миллионов долларов, а также отдать аргентинскому клубу Гайча.

  • В начале прошлого сезона Гайч сыграл за ЦСКА 2 матча, а после этого отправился на правах аренды в «Антальяспор», за который провел 38 встреч и забил 9 голов.
  • Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего аргентинца в 1,4 миллиона евро.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера ЦСКА Эстудиантес Гайч Адольфо
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Комментарии (1)
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1753785493
Ну поставьте его, от отчаяния, в основу , хотя бы на Кубки.Пусть трудится, авось, что-то получится.А то одних годами терпят, в ожидании успеха, а другим демонстративно дают пару матчей по "-дцать минут", чтобы показать, что он-"безнадёжен" и сдать в очередную выгодную аренду.
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