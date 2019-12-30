Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Mundo Deportivo: Иньеста отказал «Эстудиантесу» и трем клубам МЛС

30 декабря 2019, 08:50

Полузащитник «Виссел Кобэ» Андрес Иньеста не захотел менять команду, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, предметный интерес к 35-летнему футболисту проявляли «Эстудиантес», «Интер» (Майами), «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Монреаль Импакт».

Однако испанец отказал вышеуказанным клубам, поскольку хочет полностью отработать контракт с «Виссел Кобэ», рассчитанный до 31 января 2021 года.

  • Иньеста перебрался в Азию в мае 2018 года.
  • С тех пор хавбек забил 10 голов и сделал 10 ассистов в 39 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.

Источник: Mundo Deportivo
США. МЛС Виссел Кобе Лос-Анджелес Гэлакси Монреаль Интер Майами Эстудиантес Иньеста Андрес
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+