Mundo Deportivo: Иньеста отказал «Эстудиантесу» и трем клубам МЛС

Полузащитник «Виссел Кобэ» Андрес Иньеста не захотел менять команду, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, предметный интерес к 35-летнему футболисту проявляли «Эстудиантес», «Интер» (Майами), «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Монреаль Импакт».
Однако испанец отказал вышеуказанным клубам, поскольку хочет полностью отработать контракт с «Виссел Кобэ», рассчитанный до 31 января 2021 года.
- Иньеста перебрался в Азию в мае 2018 года.
- С тех пор хавбек забил 10 голов и сделал 10 ассистов в 39 матчах.
- Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.
Источник: Mundo Deportivo