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    Mundo Deportivo: Иньеста отказал «Эстудиантесу» и трем клубам МЛС

    Полузащитник «Виссел Кобэ» Андрес Иньеста не захотел менять команду, сообщает Mundo Deportivo.

    По информации источника, предметный интерес к 35-летнему футболисту проявляли «Эстудиантес», «Интер» (Майами), «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Монреаль Импакт».

    Однако испанец отказал вышеуказанным клубам, поскольку хочет полностью отработать контракт с «Виссел Кобэ», рассчитанный до 31 января 2021 года.

    • Иньеста перебрался в Азию в мае 2018 года.
    • С тех пор хавбек забил 10 голов и сделал 10 ассистов в 39 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.

    Источник: Mundo Deportivo

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