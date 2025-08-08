У ЦСКА возникли разногласия с «Эстудиантесом» по трансферу Паласиоса

Покупка ЦСКА правого вингера «Эстудиантеса» Тиаго Паласиоса находится под угрозой срыва из‑за разногласий по поводу формы оплаты. Сообщается, что за трансфер игрока предложили 7 миллионов долларов. По этой же причине затруднен переход нападающего красно-синих Адольфо Гайча в «Эстудиантес», который должен быть включен в сделку.

В этом году 24-летний Паласиос провел за клуб 25 матчей, забил 6 голов, отдал 4 передачи.