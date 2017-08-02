Агент: «Сделка по переходу Аскасибара из «Эстудиантеса» в «Зенит» будет закрыта довольно скоро»

Футбольный агент Факундо Фрага, представляющий интересы полузащитника «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибара, заявил, что его клиент продолжит карьеру в «Зените». Детали сделки не сообщаются.

«Сейчас нам необходимо уладить некоторые детали контракта, соглашение будет рассчитано на четыре-пять лет. Думаю, сделка будет закрыта довольно скоро, я не вижу поводов для задержек», – приводит слова агента Сielosports.

В составе «Эстудиантеса» 20-летний аргентинец провел 45 матчей.