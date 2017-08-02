Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент: «Сделка по переходу Аскасибара из «Эстудиантеса» в «Зенит» будет закрыта довольно скоро»

    Футбольный агент Факундо Фрага, представляющий интересы полузащитника «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибара, заявил, что его клиент продолжит карьеру в «Зените». Детали сделки не сообщаются.

    «Сейчас нам необходимо уладить некоторые детали контракта, соглашение будет рассчитано на четыре-пять лет. Думаю, сделка будет закрыта довольно скоро, я не вижу поводов для задержек», – приводит слова агента Сielosports.

    В составе «Эстудиантеса» 20-летний аргентинец провел 45 матчей.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.08.2017 22:10
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +448

      Paladius 3 августа 2017, 13:34

      Про Ригони агент, тоже говорил, что уже сделка завершена и он в Зените. Но я его, что-то не наблюдаю! Похоже, в Аргентине у всех агентов сделки с Зенитом завершены, про кого бы не спросили-))) Где потеряли Ригони?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3173

      Путник 13 3 августа 2017, 07:32

      Ну а потом всех натурализуют ..и ..вот тебе отличная сборная России по футболу))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 3 августа 2017, 00:45

      Очень интересно селекция работает. Хитро, без громких переходов. Супер Мега трат. Но молодежь интересная. На перспективу должно быть круто мне кажется)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 2 августа 2017, 23:11

      К завтрашнему матчу нужно будет где-нибудь раздобыть футболку сб. Аргентины...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 2 августа 2017, 22:40

      Манчини наверно думает,что он в италии.проснутьсч еще не может

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 2 августа 2017, 22:40

      КККККУДА СТОЛЬКО ПОЛУЗАЩИТНИКОВ

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > isa361 2 августа 2017, 22:54

      Он опорник, по тому что я видел на ютубе

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +52

      Yurbanoid > Lenin26 2 августа 2017, 23:09

      В своем клубе в два опорника играли. И скорее всего заменит Гарсию

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3951

      Kollljan > isa361 3 августа 2017, 06:55

      Одновременно в трех турнирах играть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 2 августа 2017, 22:34

      Зенит нацелился на победу в ЛЕ!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      marshal9 2 августа 2017, 22:23

      какоето аргентинское нашествие

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      Hasanino 2 августа 2017, 22:20

      Ну зачем Зениту в этом году не играющему в лч столько легионеров в чемпионат где есть лимит легионеров?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Hasanino 2 августа 2017, 23:11

      В сентябре грядут перемены...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      Spbq > 3 августа 2017, 00:01

      Зенит пусть и не играет в ЛЧ, но играет в ЛЕ. На счет паспортистов, команда и так вроде в начале подписала приличное количество игроков с Российским паспортом: Полоз, Ерохин, Терентьев, Кузяев.
      + Большое количество игроков убрали, нужно замещать.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > Hasanino 3 августа 2017, 00:43

      А что, нормально. Все молодые, в этом году все на ЛЕ и ЧР обкатают и в 2018 в ЛЧ сыгранной молодой командой!)))) на перспективу работают.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11