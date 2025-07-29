ЦСКА рассмотрит несколько кандидатов на место вингера

ЦСКА параллельно ведет переговоры сразу с несколькими кандидатами на позицию вингера. Клуб пока не согласовал переход из «Эстудиантеса» Тиаго Паласиоса. Это лишь один из вариантов, как и вингер «Фламенго» Матеус Гонсалвеш.

Сообщалось, что ЦСКА готов предложить за 19-летнего Гонсалвеша около 8 миллионов евро, а за 24-летнего Паласиоса – 7 миллионов долларов и нападающего Адольфо Гайча.

В этом году Гонсалвеш провел за «Фламенго» 14 матчей, забил 2 гола.

Уругваец Паласиос в 2025 году провел за «Эстудиантес» 26 матчей, забил 6 голов, отдал 4 передачи.