«Банфилд» готов продать ЦСКА правого защитника

ЦСКА отправил запрос в «Банфилд» о возможности трансфера правого защитника Рамиро ди Лусиано. Аргентинский клуб согласился продать игрока. Красно-синие должны заплатить за защитника 1,2 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что ЦСКА рассматривает покупку ди Лусиано на случай ухода из команды Келлвена. Красно-синие активно работают на рынке Латинской Америки. Сообщается также, что «Эстудиантес» готов снизить цену на вингера Тиаго Паласиоса, которым интересуется ЦСКА, с 12 до 10 миллионов евро.
- В этом году ди Лусиано провел за «Банфилд» 18 матчей, отметился 2 ассистами.
- Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего аргентинца в 1,2 миллиона евро.
- Его контракт с нынешним клубом рассчитан до конца 2026 года.
Источник: Legalbet