«Банфилд» готов продать ЦСКА правого защитника

ЦСКА отправил запрос в «Банфилд» о возможности трансфера правого защитника Рамиро ди Лусиано. Аргентинский клуб согласился продать игрока. Красно-синие должны заплатить за защитника 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что ЦСКА рассматривает покупку ди Лусиано на случай ухода из команды Келлвена. Красно-синие активно работают на рынке Латинской Америки. Сообщается также, что «Эстудиантес» готов снизить цену на вингера Тиаго Паласиоса, которым интересуется ЦСКА, с 12 до 10 миллионов евро.