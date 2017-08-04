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    Аскасибар рад перейти в «Зенит»

    Полузащитник «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибар признался, что будет рад присоединиться к «Зениту», в котором собрано уже несколько представителей Южной Америки.

    «Учитывая то количество южноамериканцев в составе «Зенита», мне будет особо приятно присоединиться к этой команде», – приводит слова футболиста Sportia.

    Напомним, что в составе «Зенита» уже есть три аргентинца – Леандро Паредес, Себастьян Дриусси и Эмануэль Маммана. В скором времени к ним должен присоединиться полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2017 10:03
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    Комментарии81
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      Рейтинг: +1308

      Taps 4 августа 2017, 18:32

      Совсем охерели !
      Русских давай Миллер, а то мы тебе этих аргентинцев
      в Газпром напихаем.

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      Рейтинг: +17738

      paracetamol > Taps 4 августа 2017, 18:56

      Русские пусть у аргов учатся. Полоз что-то совсем с евреями потерялся.

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      Рейтинг: +288

      DePisuares 4 августа 2017, 15:19

      Защитник нужен, а они...

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      Рейтинг: -178

      Ехaй Нахуй > DePisuares 6 августа 2017, 13:34

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      Ехaй Нахуй > Ехaй Нахуй 6 августа 2017, 13:34

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      Ехaй Нахуй > Ехaй Нахуй 6 августа 2017, 13:44

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      Рейтинг: +5444

      Приус 4 августа 2017, 12:31

      Где ты Зенит с Аршавиным, Кержаковым, Денисовым, Малафеевым, Зыряновым, городская команда. А теперь тусовка папуасов. И зачем Колумб открыл эту сраную Америку?

      14
      Ответить
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > KLIM777 4 августа 2017, 14:08

      это засланец от Спартака!!!

      1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > KLIM777 4 августа 2017, 16:52

      А ничё то, что за Халка сначала 60 мультов отдали, а потом 40 за Витселя, а?

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      ...
      Рейтинг: +2205

      spam2009 > KLIM777 4 августа 2017, 19:32

      Это вы в команду каких-то смазливых да слащеных понабрали. 3,14дарастов одним словом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 4 августа 2017, 12:11

      У Манчини Интер был сплошь аргентинским и связи с этим рынком отлажены. И Фурсенко давний друг. Схема отмыва бабла проще паренной репы, а получится сильный клуб или нет, как выйдет.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 4 августа 2017, 12:02

      Прям аргентинская диаспора в Петербурге, я не помню чтобы аргентинцев было так много в клубе и не только в России. Может только вспоминается Катанья в свое время , только вот там почти все аргентинцы имели итальянский паспорт. Хочется спросить , а как же лимит или скоро примут поправку , что аргентинцы это не легионеры у нас.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 4 августа 2017, 12:01

      и лимит примут 6 россиян + 5 аргентинцев

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 августа 2017, 11:59

      это уже будет перебором

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      LX Zet 4 августа 2017, 11:39

      Да даже форма стала смахивать на форму сборной аргентины

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1339

      DUMOH 4 августа 2017, 11:36

      Для полного счастья Месси или там Игуаина не хватает)))

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +427

      policepnz 4 августа 2017, 11:05

      Гуляй Питер!

      2
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