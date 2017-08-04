Аскасибар рад перейти в «Зенит»

Полузащитник «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибар признался, что будет рад присоединиться к «Зениту», в котором собрано уже несколько представителей Южной Америки.

«Учитывая то количество южноамериканцев в составе «Зенита», мне будет особо приятно присоединиться к этой команде», – приводит слова футболиста Sportia.

Напомним, что в составе «Зенита» уже есть три аргентинца – Леандро Паредес, Себастьян Дриусси и Эмануэль Маммана. В скором времени к ним должен присоединиться полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони.