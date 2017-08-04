Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Аскасибар рад перейти в «Зенит»

4 августа 2017, 10:03
81

Полузащитник «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибар признался, что будет рад присоединиться к «Зениту», в котором собрано уже несколько представителей Южной Америки.

«Учитывая то количество южноамериканцев в составе «Зенита», мне будет особо приятно присоединиться к этой команде», – приводит слова футболиста Sportia.

Напомним, что в составе «Зенита» уже есть три аргентинца – Леандро Паредес, Себастьян Дриусси и Эмануэль Маммана. В скором времени к ним должен присоединиться полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Трансферы Зенит Эстудиантес
Комментарии (81)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Рулонъ Обоевъ
1501833121
Сколько уже футболюг в Зените набралось, человек 100?!)))
Ответить
insider_retro
1501833227
Очень толковый ход с приобретение классных игроков в основу без языкового барьера!!!... Только бы землячество не замутили....
Ответить
policepnz
1501833944
Гуляй Питер!
Ответить
DUMOH
1501835802
Для полного счастья Месси или там Игуаина не хватает)))
Ответить
LX Zet
1501835976
Да даже форма стала смахивать на форму сборной аргентины
Ответить
Garrincha58
1501837153
это уже будет перебором
Ответить
трениришко
1501837288
и лимит примут 6 россиян + 5 аргентинцев
Ответить
hevbn 28
1501837354
Прям аргентинская диаспора в Петербурге, я не помню чтобы аргентинцев было так много в клубе и не только в России. Может только вспоминается Катанья в свое время , только вот там почти все аргентинцы имели итальянский паспорт. Хочется спросить , а как же лимит или скоро примут поправку , что аргентинцы это не легионеры у нас.
Ответить
СШГЭС
1501837919
У Манчини Интер был сплошь аргентинским и связи с этим рынком отлажены. И Фурсенко давний друг. Схема отмыва бабла проще паренной репы, а получится сильный клуб или нет, как выйдет.
Ответить
Приус
1501839061
Где ты Зенит с Аршавиным, Кержаковым, Денисовым, Малафеевым, Зыряновым, городская команда. А теперь тусовка папуасов. И зачем Колумб открыл эту сраную Америку?
Ответить
Главные новости
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
Генич прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
6
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
7
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Стал известен новый клуб Родри
Вчера, 21:56
1
Все новости
Все новости
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
4
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
7
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
76
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
36
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
15
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 18:15
6
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
Вчера, 17:45
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+