Экс-тренер «Спартака» претендует на приз лучшему тренеру сезона в АПЛ

АПЛ назвала кандидатов на приз лучшему тренеру лиги в сезоне-2022/23.

В шорт-лист попали шесть тренеров: Микель Артета («Арсенал»), Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Эдди Хау («Ньюкасл»), Марку Силва («Фулхэм») и Унаи Эмери («Астон Вилла»).

Победитель определится по итогам голосования болельщиков и футбольных экспертов, которое продлится до 22 мая.