Экс-тренер «Спартака» претендует на приз лучшему тренеру сезона в АПЛ

АПЛ назвала кандидатов на приз лучшему тренеру лиги в сезоне-2022/23.
В шорт-лист попали шесть тренеров: Микель Артета («Арсенал»), Роберто Де Дзерби («Брайтон»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Эдди Хау («Ньюкасл»), Марку Силва («Фулхэм») и Унаи Эмери («Астон Вилла»).
Победитель определится по итогам голосования болельщиков и футбольных экспертов, которое продлится до 22 мая.
- Эмери тренировал «Спартак» в 2012 году.
- Форвард «Локомотива» Артем Дзюба называл его «трениришкой».
Источник: сайт АПЛ