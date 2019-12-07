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АПЛ. «Эвертон» в первом матче после отставки Силвы победил «Челси» и покинул зону вылета

7 декабря 2019, 17:24
8

«Челси» в 16-м туре АПЛ уступил в Ливерпуле. Единственный гол гостей забил полузащитник Матео Ковачич. Хорват отличился в двух из последних четырех матчей. Это больше, чем из предыдущих его 163-х встреч (включая выступления за «Реал»).

«Эвертон» на этой неделе отправил в отставку менеджера Марку Силву. Благодаря победе над «Челси» команда покинула зону вылета.

Чемпионат Англии. АПЛ. 16-й тур

Эвертон – Челси – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Ришарлисон, 5; 2:0 – Кальверт-Льюин, 49; 2:1 – Ковачич, 52; 3:1 – Кальверт-Льюин, 84.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Эвертон Челси Силва Марку
Комментарии (8)
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Garrincha58
1575729033
это АПЛ
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Proker
1575730270
Договорняк что ли?
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Аристократ Олжик
1575734551
Мде, Челси делает все от него зависящее, чтобы пропустить Тоттенхэм на 4е место... Зимние трансферы нам не помогут, так как надо менять вратаря. Джеймс радует лишь один раз в пяти матчах, зачем то Томори отправили в запас, нашего лучшего защитника. Педро впал не милость Лэмпарду, и по прежнему продолжает доверять Кепе, худшему голкипер года! Никто в атаке, не играет головой, то есть не на кого навесы выполнять... Команде нужен вожак, Аспиликуэта пожалуй самый слабый капитан в эпохе Абрамовича. Я беру в учёт и тех капитанов, что подменяли травмированных Лэмпарда и Терри. А были времена, когда в нашем составе было 11 капитанов национальных сборных...
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АртурZaСМ
1575735558
Очередной тупой привоз от Кепы приведший к голу, если до этого такие тупые обрезы от него Челси сходили с рук, то в этот раз не сошло, что закономерно, когда-то это должно было привезти к голу... я даже не верю, что этого руко.ж.о.пого воротчика взяли за 80 лямов...
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SUHROB 74
1575907281
От Зуми надо избавиться зимой, в двух эпизодах с голами он был зрителем
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