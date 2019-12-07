АПЛ. «Эвертон» в первом матче после отставки Силвы победил «Челси» и покинул зону вылета

«Челси» в 16-м туре АПЛ уступил в Ливерпуле. Единственный гол гостей забил полузащитник Матео Ковачич. Хорват отличился в двух из последних четырех матчей. Это больше, чем из предыдущих его 163-х встреч (включая выступления за «Реал»).

«Эвертон» на этой неделе отправил в отставку менеджера Марку Силву. Благодаря победе над «Челси» команда покинула зону вылета.

Чемпионат Англии. АПЛ. 16-й тур

Эвертон – Челси – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Ришарлисон, 5; 2:0 – Кальверт-Льюин, 49; 2:1 – Ковачич, 52; 3:1 – Кальверт-Льюин, 84.

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