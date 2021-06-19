Журналист Скира: ЦСКА проведет встречу с экс-тренером «Эвертона» Силвой

Представители ЦСКА собираются провести переговоры с бывшим главным тренером «Эвертона» Марку Силвой.

По информации журналиста Николо Скиры, стороны планируют встретиться в ближайшее время.

Ранее генеральный директор московского клуба Роман Бабаев утверждал, что поиски нового тренера не ведутся, а Алексей Березуцкий получит шанс проявить себя.