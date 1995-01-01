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    Журналист Скира: ЦСКА проведет встречу с экс-тренером «Эвертона» Силвой

    Представители ЦСКА собираются провести переговоры с бывшим главным тренером «Эвертона» Марку Силвой.

    По информации журналиста Николо Скиры, стороны планируют встретиться в ближайшее время.

    Ранее генеральный директор московского клуба Роман Бабаев утверждал, что поиски нового тренера не ведутся, а Алексей Березуцкий получит шанс проявить себя.

    • Силва покинул «Эвертон» в декабре 2019 года и с тех пор остается без работы.
    • ЦСКА в начале этой недели уволил Ивицу Олича.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 16:29
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +9917

      BRO_football 27 минут назад

      Если Влашич не идёт к Силве, значит Силва идёт к Влашичу

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15212

      derrik2000 1 час назад

      "Ранее генеральный директор московского клуба Роман Бабаев утверждал, что поиски нового тренера не ведутся".

      Всё правильно сказал Бабаев.
      Не обманул.
      Поиски нового ГТ НЕ ВЕДУТСЯ, поскольку уже НАШЛИ этого Силву. )

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3305

      Semenycch 2 часа назад

      Тренер интересный, но называть его суперталантом пока рано.

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