Журналист Скира: ЦСКА проведет встречу с экс-тренером «Эвертона» Силвой

Представители ЦСКА собираются провести переговоры с бывшим главным тренером «Эвертона» Марку Силвой.
По информации журналиста Николо Скиры, стороны планируют встретиться в ближайшее время.
Ранее генеральный директор московского клуба Роман Бабаев утверждал, что поиски нового тренера не ведутся, а Алексей Березуцкий получит шанс проявить себя.
- Силва покинул «Эвертон» в декабре 2019 года и с тех пор остается без работы.
- ЦСКА в начале этой недели уволил Ивицу Олича.
Источник: Твиттер Николо Скиры