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    Оздоева не пускают в Шотландию – ПАОК подтвердил

    Пресс-служба ПАОКа подтвердила проблемы с визой у полузащитника Магомеда Оздоева. Он не может попасть на первый матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций против «Хартса».

    «Да, Оздоеву действительно не выдали визу для игры в Шотландии. Сегодня ждем разрешения ситуации. Мы выслали документы в посольство в Белграде», – сообщили в ПАОКе.

    Греки допускают, что ситуацию удастся уладить и Оздоев самостоятельно прилетит в Эдинбург.

    • Оздоев перешел из «Карагюмрюка».
    • В Турции он провел 1 сезон: 34 матча, 5 голов, 6 ассистов.
    • До этого хавбек провел 4,5 года в «Зените».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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