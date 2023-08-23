Оздоева не пускают в Шотландию – ПАОК подтвердил

Пресс-служба ПАОКа подтвердила проблемы с визой у полузащитника Магомеда Оздоева. Он не может попасть на первый матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций против «Хартса».
«Да, Оздоеву действительно не выдали визу для игры в Шотландии. Сегодня ждем разрешения ситуации. Мы выслали документы в посольство в Белграде», – сообщили в ПАОКе.
Греки допускают, что ситуацию удастся уладить и Оздоев самостоятельно прилетит в Эдинбург.
- Оздоев перешел из «Карагюмрюка».
- В Турции он провел 1 сезон: 34 матча, 5 голов, 6 ассистов.
- До этого хавбек провел 4,5 года в «Зените».
Источник: «Спорт-Экспресс»